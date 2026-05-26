Ciudad Ho Chi Minh destina 96 millones de dólares a chequeos médicos gratuitos

Inversión en modernos equipos médicos para mejorar la atención y el tratamiento de los pacientes. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh destinará cerca de 96 millones de dólares en 2026 para realizar chequeos médicos gratuitos a unos 15 millones de habitantes, informó el Departamento de Salud municipal.



Desde este 25 de mayo, la urbe comenzó a desplegar exámenes de salud en centros médicos habilitados y puntos móviles instalados en escuelas, empresas y fábricas, entre otros espacios.



El programa beneficia a todos los residentes de la urbe, tanto permanentes como temporales, identificados a través de la aplicación VNeID.



Las autoridades darán prioridad a los grupos más vulnerables, incluidos adultos mayores, personas con discapacidad, familias pobres y de bajos ingresos, veteranos de guerra, pacientes con enfermedades crónicas y habitantes de zonas desfavorecidas, como parte de los esfuerzos para garantizar un acceso equitativo a los servicios sanitarios.



El Departamento de Salud diseñó tres paquetes de chequeo adaptados a cada grupo etario. Para los niños menores de seis años, las evaluaciones se centran en el seguimiento del crecimiento, el estado nutricional, el desarrollo mental y la detección temprana del riesgo de autismo. En el caso de los mayores de 18 años, el programa incluye exámenes multidisciplinarios, pruebas clínicas básicas y radiografías de tórax, entre otros servicios.



Las trabajadoras también tendrán acceso a pruebas de detección de cáncer de mama y de cuello uterino. Además, las autoridades priorizarán la realización de los chequeos en centros de salud comunales para facilitar el acceso de la población.



Como parte de esta iniciativa, el Departamento de Salud coordinará con la Federación Laboral de Ciudad Ho Chi Minh la organización de jornadas masivas de chequeos médicos para alrededor de un millón de trabajadores y obreros, previstas entre el 30 de mayo y el 30 de septiembre de 2026./.