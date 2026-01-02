Ciudad Ho Chi Minh desarrolla zona franca comercial de nueva generación

Ciudad Ho Chi Minh, (VNA) - La reciente Resolución 260/2025/QH de la Asamblea Nacional, que enmienda la Resolución 98, se ha consolidado como el marco legal clave para el impulso de un nuevo motor de crecimiento en Ciudad Ho Chi Minh: la Zona Franca Comercial de Cai Mep Ha.

La Zona Franca Comercial de Cai Mep Ha abarca más de 3.764 hectáreas (Foto: VNA)

Este ambicioso megaproyecto, que abarca más de 3.764 hectáreas, tiene como objetivo transformar la región en una “metrópoli portuaria” integrada, combinando transporte, logística, industria de alta tecnología y servicios financieros. El proyecto no solo busca estimular el desarrollo de la ciudad, sino también catalizar el crecimiento de toda la región económica del sur del país.

Ubicado en el barrio de Tan Phuoc, el proyecto se divide en tres zonas funcionales principales. La primera, de más de 1.735 hectáreas, albergará el núcleo del transporte, con terminales de contenedores, una estación de ferrocarril y un puerto fluvial interior. La segunda zona, de unas 1.178 hectáreas, estará dedicada a la logística y la industria de almacenamiento, mientras que la tercera, de aproximadamente 850 hectáreas, se centrará en la industria de alta tecnología, servicios urbanos y una área verde destinada a créditos de carbono forestal.

El barrio de Tan Phuoc ya está en pleno proceso de preparación para este megaproyecto. Huynh Trung Son, presidente del Comité Popular local, informó que las autoridades han realizado una revisión exhaustiva de los recursos de suelo y agua en la zona, creando una base de datos confiable que asegurará la legalidad de las actividades. Además, se han llevado a cabo reuniones con empresas locales para informarles sobre las oportunidades y ayudarles a integrarse en el ecosistema de la zona franca.

La integración al ecosistema de la Zona Franca Comercial de Cai Mep Ha es una prioridad, según Huynh Trung Son, quien destacó la importancia de formar una mano de obra calificada. Recomendó a las universidades diseñar programas de capacitación adaptados a las necesidades específicas del proyecto.

Uno de los mayores atractivos para los inversores son las 36 políticas especiales propuestas para la zona, de las cuales 19 son completamente nuevas y sin precedentes en Vietnam. Estas incluyen el uso oficial del inglés en las transacciones, un genuino mecanismo de "ventanilla única", créditos preferenciales con tasas de reembolso y visas de larga duración para ejecutivos de alto nivel. Según el Departamento de Industria y Comercio de la ciudad, estas medidas son esenciales para crear un entorno competitivo que atraiga a inversores globales y permita a la zona competir con las zonas francas de nueva generación en la región y el mundo.

Expertos del sector consideran que la Zona Franca Comercial de Cai Mep Ha podría ser la solución a los cuellos de botella administrativos y de infraestructura de la ciudad. Tran Quang Thang, director del Instituto de Economía y Gestión de Ciudad Ho Chi Minh, sostiene que el modelo de "ventanilla única" será clave para reducir costos y acelerar la aprobación de proyectos, posicionando a la ciudad como un competidor directo de centros globales como Singapur o Kuala Lumpur.

Para garantizar el éxito del proyecto, el experto económico Do Thien Anh Tuan identifica cuatro pilares fundamentales: planificación funcional meticulosa, inversión en infraestructura integrada, desarrollo de talento humano de alta calidad y la pronta implementación del marco legal local, apoyado por las nuevas facultades delegadas por el gobierno central. "Estas son las prioridades inmediatas para hacer que el proyecto se haga realidad pronto", enfatizó.

Anh Tuan también señaló que el marco especial de la zona permitirá la implementación de tecnologías digitales desde la concesión de licencias hasta la supervisión operativa, lo que transformará la zona en un centro urbano-portuario moderno. Su conectividad multimodal, que integrará rutas marítimas, terrestres y aéreas a través del cercano aeropuerto internacional Long Thanh, la posicionará como la “puerta de entrada” logística del sur de Vietnam.

Aunque los desafíos son considerables, la preparación detallada de la ciudad y el barrio subraya una fuerte determinación política. La materialización de la Zona Franca Comercial de Cai Mep Ha no solo será un testimonio del espíritu "atrevido a pensar, atrevido a hacer" de Vietnam, sino que también reafirmará la capacidad de gestión moderna del país en el mapa económico global./.