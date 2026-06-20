Ciudad Ho Chi Minh crea nueva agencia de prensa multimedia

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Comité del Partido Comunista de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh anunció hoy la creación de la Agencia de Prensa, Radiodifusión y Televisión de la urbe, una nueva entidad que comenzará a operar oficialmente el 1 de julio de 2026.

En el evento. (Fuente: VNA)





La institución funcionará como una unidad de servicio público dependiente del Comité partidista municipal y estará organizada bajo el modelo de una agencia de comunicación multimedia de referencia.



La nueva estructura integra tres medios de comunicación y una unidad de servicio público: el periódico Saigon Giai Phong, el diario digital Tuoi Tre, la estación de Radio y Televisión de Ciudad Ho Chi Minh (HTV) y el Centro de Capacitación y Comunicación.



Durante la conferencia, Le Van Minh, secretario del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh y director general de la nueva entidad, afirmó que una de las prioridades será estabilizar rápidamente la estructura organizativa y el personal para garantizar un funcionamiento eficiente, conforme a las normas, principios y objetivos establecidos.



Asimismo, señaló que la Agencia de Prensa, Radiodifusión y Televisión de Ciudad Ho Chi Minh apostará por elevar la calidad de sus publicaciones y programas, ofreciendo contenidos más atractivos, innovadores y con identidad propia para captar la atención de una audiencia cada vez más amplia.

Por su parte, Le Quoc Phong, subsecretario permanente del Comité partidista municipal, destacó que la creación de esta entidad constituye un punto de inflexión estratégico para el sistema de comunicación de la ciudad.



Según explicó, la nueva agencia reúne la experiencia, los recursos, las fortalezas y las mejores prácticas de las instituciones predecesoras, con el objetivo de construir un complejo de comunicación multimedia más sólido y competitivo.



Las autoridades esperan que la Agencia de Prensa, Radiodifusión y Televisión de Ciudad Ho Chi Minh se convierta en una referencia nacional en materia de transformación digital, liderando el desarrollo de un ecosistema de comunicación convergente adaptado a la era de la inteligencia artificial./.