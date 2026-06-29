Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Medio siglo se cumple desde que la región de Saigón - Gia Dinh fuera rebautizada oficialmente en honor al Presidente Ho Chi Minh, una designación histórica que sintetiza las aspiraciones del pueblo y el espíritu vanguardista del Sur de Vietnam.

Ciudad Ho Chi Minh celebra 50 años con la mirada puesta en un horizonte global (Foto: VNA)

En vísperas de una nueva era de desarrollo y respaldada por la reciente Resolución 09-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, emitida el 19 de mayo de 2026, la metrópoli emprende una transformación estratégica con una visión centenaria: consolidarse como una megaciudad global y un polo líder en economía, finanzas e innovación en Asia.



Al evocar los hitos de hace cinco décadas, el profesor asociado y doctor Ha Minh Hong, miembro de la Asociación de Ciencias Históricas de Ciudad Ho Chi Minh, recordó que la propuesta original para el cambio de nombre contó con la firma de 57 destacados intelectuales y personalidades del Sur.

Este acto reflejó el sentir de millones de ciudadanos y sirvió como un compromiso de fidelidad hacia la Patria tras años de devastación bélica, convirtiéndose en el motor de la reconstrucción material y espiritual de la localidad, señaló.



Asimismo, Pham Chanh Truc, expresidente del Consejo Popular municipal, remarcó que la fortaleza histórica de la urbe radica en la comunión de ideales entre las directrices del Partido y el respaldo unánime de las masas, un factor clave para superar las complejidades de la posguerra.

Durante los años más severos del período posterior a la reunificación, signados por el desabastecimiento y el aislamiento económico, la urbe demostró su resiliencia mediante iniciativas de reforma pragmática.



El profesor asociado y doctor Phan Xuan Bien rememoró las brigadas de suministro que desafiaron las restricciones comerciales de la época para asegurar el sustento de 3,5 millones de habitantes.



De igual forma, empresas estatales de sectores como el textil y de bienes de consumo impulsaron planes de manufactura orientados al mercado, sentando las bases prácticas que nutrieron el lineamiento de Doi Moi (Renovación) adoptado a nivel nacional en el VI Congreso del Partido en 1986.



Los resultados de estas reformas se reflejaron en el balance del período 1986-2010, durante el cual el Producto Regional Bruto (PIBR) de la ciudad creció a un ritmo promedio anual del 10,5%.





Con menos del 9% de la población total del país, la urbe aportó más del 21% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y cerca del 30% de la recaudación presupuestaria general, pionera además en la implementación de zonas francas, parques de alta tecnología y proyectos de infraestructura vial a gran escala. Estos logros le valieron la distinción de “Ciudad Heroica” en el año 2005.



En la actualidad, convertida en una megaciudad de más de 14 millones de habitantes, las ventajas competitivas tradicionales basadas en la mano de obra de bajo costo y la expansión intensiva de capital inmobiliario muestran signos de agotamiento, enfrentando cuellos de botella institucionales y desafíos de conectividad y sostenibilidad ambiental.



En respuesta, la Resolución 09-NQ/TW del Buró Político traza metas para el período 2026-2045: sostener un crecimiento del PIBR del 10% anual, alcanzar un ingreso per cápita de 75 mil dólares, elevar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) por encima de 0,9 y lograr emisiones netas de carbono igual a cero, proyectando a la urbe como un nodo de influencia en el continente para 2045.



Para viabilizar este escenario, el doctor Tran Du Lich, especialista en economía, argumentó que la transición debe orientarse de manera definitiva hacia una economía del conocimiento, la innovación digital y la transición ecológica.



El experto subrayó que el marco institucional debe anticiparse al cambio tecnológico mediante el uso de mecanismos reguladores experimentales (sandboxes) aplicados a sectores emergentes como las tecnologías financieras (Fintech), la inteligencia artificial (IA) y el establecimiento de un Centro Financiero Internacional, todo ello respaldado por una reforma administrativa bajo la nueva Ley de Urbe Especial.



Con este plan de modernización, la metrópoli busca afianzar su estatus en el mapa económico global sin perder su identidad histórica./.