Ciudad Ho Chi Minh busca garantizar chequeos médicos al 100% de la población en 2026

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Tras un mes de implementación del Plan N.º 228/KH-UBND del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh sobre la organización de exámenes de salud periódicos para toda la población, el programa ha comenzado a tener una amplia repercusión en múltiples localidades.

Médicos realizan exámenes de detección de salud a niños en la comuna de Tru Van Tho, Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)





Con la participación activa de las autoridades locales, el sector sanitario y las fuerzas competentes, las actividades de chequeo médico se están intensificando progresivamente, con el objetivo de garantizar que el 100 % de la población pueda acceder a revisiones periódicas y cuente con un seguimiento continuo de su estado de salud en 2026 y los años posteriores.



En los primeros 31 días de ejecución, la ciudad ha registrado 108 mil 895 personas examinadas, con una media de aproximadamente tres mil 380 personas al día. El ritmo de implementación, además, ha mostrado una tendencia claramente ascendente semana tras semana.



Mientras que en los primeros días las cifras eran todavía moderadas, entre el 17 y el 24 de junio numerosas comunas y barrios organizaron jornadas masivas de revisión, elevando el promedio diario a entre cuatro mil 700 y siete mil 700 personas. El 24 de junio se alcanzó el mayor registro hasta la fecha, con siete mil 725 personas examinadas.



Entre las localidades con mejores resultados destacan la comuna de An Nhon Tay, con ocho mil 100 personas examinadas, y la comuna de Ba Diem, con siete mil 887. Otras localidades han superado igualmente el millar de personas examinadas, entre ellas Ho Tram, el área especial de Con Dao, Thu Duc, Binh Tan, Hoc Mon, Linh Xuan, Cho Lon, Dong Hoa y Vinh Loc. Asimismo, cerca de 30 comunas y barrios han registrado entre 500 y menos de mil personas.



No obstante, el balance también evidencia una marcada disparidad entre territorios. Algunas localidades presentan cifras muy bajas, como Phuoc Thanh (tres personas), Minh Thanh (4), An Long (5), Tru Van Tho (7), Phu Giao (13), Hoa Hiep (17), Binh Chau (20) y el barrio de Sai Gon (24).



Según el director del Departamento de Salud de Ciudad Ho Chi Minh, Tang Chi Thuong, estas unidades deben revisar de forma urgente las causas de su bajo rendimiento y adoptar medidas más firmes para acelerar el proceso, ya que de lo contrario podría peligrar el cumplimiento del objetivo en 2026.



De cara a los próximos meses, la ciudad intensificará los esfuerzos para alcanzar la meta de que el 100 % de la población sea sometida a chequeos médicos en 2026. El sector sanitario ampliará las modalidades de atención, incluyendo exámenes en centros de salud, hospitales, empresas, escuelas y comunidades, además de la atención domiciliaria para personas mayores o con movilidad reducida.



Asimismo, se implementará un modelo de atención médica sin límites administrativos territoriales, que permitirá a los ciudadanos realizar sus chequeos en cualquier establecimiento participante del programa. La ciudad también aprovechará cada contacto de la población con el sistema sanitario -consultas, revisiones, vacunaciones o tratamientos- como una oportunidad para completar el examen de salud anual.



Paralelamente, se reforzará la transformación digital para el seguimiento del avance del programa y la gestión de datos, con el fin de evitar omisiones en la cobertura de la población. También se promoverá la participación de las empresas en la realización de chequeos médicos para trabajadores.



El Departamento de Salud ha solicitado a las 168 comunas, barrios y áreas especiales que mantengan una coordinación estrecha con los centros médicos y actualicen de manera completa y oportuna los datos en la plataforma de gestión de salud comunitaria. Esta labor no solo es clave para cumplir los objetivos del programa, sino también para consolidar una base de datos sanitaria unificada que permita una gestión, previsión y atención más eficaz en el futuro.



El cumplimiento del objetivo del 100 % de la población examinada en 2026 sentará las bases de un nuevo modelo de atención sanitaria, en el que cada ciudadano contará con un historial médico electrónico, recibirá controles periódicos y será monitoreado de forma continua a lo largo de su vida.



Este cambio supone una transición decisiva desde un sistema centrado en la atención de la enfermedad hacia un modelo de salud preventiva, centrado en las personas, con el objetivo de construir una comunidad más saludable y una ciudad más habitable en su nueva etapa de desarrollo./.