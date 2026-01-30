El Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Ciudad Ho Chi Minh ha recibido instrucciones de revisar y gestionar con urgencia todos los casos pendientes relacionados con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) antes del 5 de febrero.



Ciudad Ho Chi Minh avanza rápidamente para resolver casos de pesca ilegal. En la foto: Descarga y transporte de mariscos desde barcos pesqueros en el puerto de Binh Chau para su venta. Foto: Hoang Nhi - VNA



El presidente del Comité Popular municipal, Nguyen Van Duoc, emitió esta solicitud en un comunicado oficial sobre la lucha contra la pesca ilegal.



Este comunicado tiene como objetivo asegurar la implementación estricta de las instrucciones del primer ministro Pham Minh Chinh y del viceprimer ministro Tran Hong Ha, quienes han subrayado la necesidad de reforzar la prevención y el control de la pesca IUU. Además, se enmarca en los preparativos para las próximas sesiones de trabajo con la delegación de inspección de la Comisión Europea (CE). Resolver estos casos se considera crucial para los esfuerzos nacionales de eliminar la "tarjeta amarilla" que la CE impuso al sector pesquero vietnamita.



Las primeras revisiones han señalado que el avance en la resolución de los casos de pesca ilegal en la ciudad ha sido más lento de lo esperado. Como respuesta, Nguyen Van Duoc ha exigido al director del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente que tome medidas decisivas, incluyendo la elaboración de planes y soluciones concretas para abordar de inmediato los retrasos.



Además, se instruyó a los organismos pertinentes para que movilizaran todos los recursos disponibles y llevaran a cabo una revisión exhaustiva de cada expediente, resolviendo todas las infracciones en estricto cumplimiento de la ley, con el objetivo de cerrar todos los casos antes de la fecha límite del 5 de febrero.



También destacó la importancia de intensificar las inspecciones y la supervisión, así como revisar y evaluar de manera periódica la implementación de las directrices emitidas por las autoridades centrales y los líderes municipales en cuanto al control de la pesca IUU.



De manera específica, el funcionario ha ordenado al director del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente que presente informes diarios con actualizaciones completas sobre el número de casos revisados, procesados y finalizados conforme a la normativa. Este mecanismo de informes se considera una herramienta fundamental para que los líderes municipales supervisen de cerca el progreso, aborden rápidamente las deficiencias y garanticen una mayor eficacia en las iniciativas de prevención de la pesca ilegal.



Según los informes del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, entre el 1 de enero de 2024 y finales de 2025, la ciudad registró 1.827 infracciones relacionadas con la pérdida de conectividad del sistema de monitoreo de embarcaciones o con la superación de los límites de pesca permitidos.



Como resultado de las revisiones, las autoridades impusieron multas administrativas por un total de más de 343.200 dólares a las embarcaciones infractoras.



Desde principios de 2026, las autoridades municipales no han reportado ningún caso de embarcaciones con pérdida de conectividad por más de 10 días ni de embarcaciones pesqueras operando fuera de las zonas de pesca autorizadas.



En total, se registraron 20 embarcaciones que perdieron la conectividad por más de seis horas, pero los armadores informaron debidamente su posición, restablecieron la conexión y, desde entonces, han reanudado sus operaciones normales en el mar./.