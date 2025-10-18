Ciudad Ho Chi Minh atrae casi 8 mil millones de dólares en remesas

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- En los primeros 9 meses de 2025, Ciudad Ho Chi Minh recibió cerca de 8 mil millones de dólares en remesas, un aumento del 6,25% en comparación con el mismo período del año anterior.



Estas remesas siguen contribuyendo a la estabilidad del tipo de cambio y a apoyar el desarrollo económico local.



La estructura de las remesas revela que Asia es la región que envía la mayor cantidad de dinero, representando el 50,4% del valor total. Le siguen otras regiones como América (30,2%), Europa (9,0%), Oceanía (8,4%) y África (2,0%).



La mayoría de las remesas son enviadas a través de instituciones financieras en antigua Ciudad Ho Chi Minh, mientras que las antiguas provincias de Ba Ria-Vung Tau y Binh Duong representan solo alrededor del 2% del total de remesas.



Se prevé que las remesas en el cuarto trimestre de 2025 continúen aumentando, impulsadas por festividades importantes como la Navidad y el Año Nuevo Lunar, con una proyección de que las remesas de todo 2025 superen los 9,6 mil millones de dólares alcanzados en 2024./.