Ciudad Ho Chi Minh atrae 4,4 mil millones de USD en parques industriales

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La Autoridad de Zonas Industriales y de Procesamiento para la Exportación de Ciudad Ho Chi Minh (HEPZA) informó que la atracción de inversiones, tanto nacionales como extranjeras, registró un fuerte crecimiento en los primeros nueve meses de 2025.



El total de inversión registrada, incluidas las nuevas y las ajustadas en las tres zonas de Ciudad Ho Chi Minh, Binh Duong y Ba Ria–Vung Tau (antiguas unidades administrativas), alcanzó los 4,4 mil millones de USD, lo que representó el 96,4% del mismo período del año pasado y el 117,96% del objetivo anual de 2025. Se arrendaron 197,43 hectáreas de tierra y más de 63.000 metros cuadrados de fábricas.



La inversión extranjera directa (IED) representó más de 2,68 mil millones de USD, equivalente al 84,93% de la cifra del año pasado. De este monto, 147 nuevos proyectos registraron 1,1 mil millones de USD, mientras que 121 proyectos existentes aumentaron su capital en 1,58 mil millones de USD, equivalente al 162,88% del mismo período del año anterior.



La inversión nacional ascendió a más de 1,72 mil millones de USD, equivalente al 122,14% interanual. Esto incluyó 78 nuevos proyectos valorados en 1,19 mil millones de USD y 43 ajustes de capital por un total de 521 millones de USD.



Ba Ria–Vung Tau lideró las tres regiones con 2,47 mil millones de USD en capital nuevo y ajustado, equivalente al 79% del mismo período de 2024. La región arrendó 181,97 hectáreas de tierra y 62.888 metros cuadrados de fábricas. La IED alcanzó 1,5 mil millones de USD, mientras que la inversión nacional fue de aproximadamente 975 millones de USD.



Binh Duong le siguió con 1,54 mil millones de USD de inversión total, 1,4 veces superior al mismo período del año pasado. La IED ascendió a 1,13 mil millones de USD, mientras que la inversión nacional se disparó a 413 millones de USD, casi 7,7 veces mayor que el año anterior.



La antigua Ciudad Ho Chi Minh atrajo 393,2 millones de USD, equivalente al 65% de su plan de 2025 (600 millones de USD) y un 13% más interanual. Se arrendaron 15,46 hectáreas de tierra, con alquileres fabriles que totalizaron 116,91 metros cuadrados. La IED alcanzó solo 61,48 millones de USD, el 29% de la cifra del año pasado, mientras que la inversión nacional se duplicó a 332 millones de USD.



Según HEPZA, actualmente Ciudad Ho Chi Minh cuenta con más de 5.723 proyectos de inversión vigentes con un capital registrado superior a 76,8 mil millones de USD. De ellos, 3.516 son proyectos con inversión extranjera con un capital registrado de 57,37 mil millones de USD, mientras que 2.207 son proyectos nacionales con un valor de más de 19,4 mil millones de USD./.