Ciudad Ho Chi Minh apunta a un crecimiento de al menos 10,3%

Vista panorámica hacia el corazón del Distrito 1 retratan vívidamente el bullicioso desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh por la noche. Foto: Nguyen Luan/VNP

La economía de Ciudad Ho Chi Minh mostró señales alentadoras en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento estimado del producto regional bruto (GRDP) del 8,27% interanual, el mejor resultado en más de cinco años.



Con el objetivo de superar el 10% de crecimiento en 2026, la sureña urbe vietnamita necesita alcanzar al menos un 10,3% en el primer semestre, con el segundo trimestre proyectado entre 11,59% y 12,49% (promedio de 12,04%).



Entre enero y marzo, el sector servicios continuó siendo el principal motor del crecimiento, con un aumento del 8,91%, representando el 51,9% del GRDP y aportando el 56% de la expansión total.



A pesar de cierta recuperación, la industria y la construcción no cumplieron las expectativas. El sector creció un 7,73%, representando el 35,2% del GRDP, pero contribuyendo solo el 32,6% al crecimiento. La actividad constructora aumentó un 8,05%, aportando alrededor del 2,2%.



Algunas industrias manufactureras han comenzado a recuperarse; sin embargo, el aumento de los costos de insumos, especialmente debido a la volatilidad de los precios del combustible, sigue ejerciendo presión sobre las empresas.



Un punto destacado es la continua atracción del entorno empresarial. En el período, se crearon más de 13.600 nuevas empresas, un aumento del 46,7% interanual, con un capital registrado cercano a 3.470 millones de dólares, lo que representa un incremento del 46,6%. La ciudad también captó cerca de 2,9 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, un aumento del 219,7%.

No obstante, las incertidumbres externas siguen afectando la economía. Una encuesta a empresas manufactureras mostró que el 77% prevé condiciones estables o mejores en el segundo trimestre, mientras que casi el 23% anticipa dificultades.



En el ámbito interno, se consideran medidas clave el estímulo al consumo, el fortalecimiento del programa de estabilización de precios, la promoción de grandes eventos comerciales y de servicios, y la intensificación de campañas promocionales. Sin embargo, la lenta ejecución de la inversión pública sigue siendo un importante obstáculo. En el primer trimestre, la ciudad desembolsó cerca de 517 millones de dólares de un plan de aproximadamente 5,6 mil millones de dólares, menos del 10%.



Truong Minh Huy Vu, director del Instituto de Estudios de Desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que dos importantes herramientas institucionales —la Ley de Áreas Urbanas Especiales y un plan maestro integral— permitirán a la ciudad pasar de la implementación de políticas a la formulación proactiva de estas.



El plan se centra en cinco prioridades, entre ellas una filosofía de desarrollo clara, un modelo urbano multicéntrico, el desarrollo de infraestructuras orientadas al transporte, la planificación espacial tridimensional y la mejora de la calidad de vida.



Por su parte, el doctor Nguyen Duy Quang, de la Universidad de Economía y Finanzas de Ciudad Ho Chi Minh, subrayó la necesidad urgente de pasar de un crecimiento extensivo a uno intensivo, impulsado por la innovación, la economía digital y un modelo basado en el conocimiento.



Asimismo, destacó que una mayor descentralización, junto con mecanismos de gobernanza más flexibles, será clave para aprovechar plenamente el potencial de la ciudad y mantener su papel como principal motor económico del país./.