Ciudad Ho Chi Minh acelera implementación de bitácoras electrónicas para modernizar su flota pesquera

La subdirectora del Departamento municipal de Agricultura y Medio Ambiente Pham Thi Na habla en el evento (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh está intensificando la implementación de cuadernos de bitácora electrónicos en su flota pesquera como parte de los esfuerzos para modernizar el sector y reforzar el cumplimiento de las regulaciones contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).

Durante una reunión celebrada el 26 de mayo para evaluar el avance de las medidas, la subdirectora del Departamento municipal de Agricultura y Medio Ambiente Pham Thi Na informó que la ciudad prevé completar la instalación del sistema en todas las embarcaciones elegibles antes del 31 de diciembre de este año.

La funcionaria señaló que el proceso de implementación debe ajustarse a la realidad operativa de la flota local, ya que muchas embarcaciones realizan actividades pesqueras fuera de las aguas de la ciudad. En este contexto, las autoridades competentes han recibido la tarea de finalizar la instalación en todas las embarcaciones sujetas a la normativa dentro del plazo previsto.

Pham Thi Na también pidió al Subdepartamento municipal de Pesca y Vigilancia Pesquera establecer equipos de apoyo locales para asistir directamente a los pescadores y reforzar la coordinación con los proveedores de servicios, con el fin de garantizar soporte técnico durante todo el proceso.

Asimismo, destacó la necesidad de coordinar cuidadosamente los cronogramas de instalación entre las distintas localidades costeras para evitar solapamientos y asegurar el cumplimiento del plan general.

Por su parte, Nguyen Huu Thi, subdirector del Subdepartamento municipal de Pesca y Vigilancia Pesquera, explicó que todas las embarcaciones pesqueras de 12 metros de eslora o más deberán utilizar bitácoras electrónicas, conforme a un plan de implementación gradual.

Añadió que la ciudad reforzará las campañas de sensibilización, organizará cursos de capacitación para armadores y capitanes, y continuará modernizando la infraestructura digital en los puertos pesqueros para facilitar la adopción del sistema.

Actualmente, Ciudad Ho Chi Minh cuenta con 2.826 embarcaciones sujetas a la instalación obligatoria, entre ellas 2.601 barcos de pesca y 225 embarcaciones dedicadas a servicios logísticos pesqueros. Sin embargo, hasta el momento, solo 54 embarcaciones de pesca de altura han instalado el sistema.

Según la normativa vigente, las embarcaciones que no instalen ni utilicen las bitácoras electrónicas una vez vencidos los plazos establecidos no podrán zarpar para realizar actividades de pesca de altura.

Representantes de las localidades costeras propusieron además mecanismos de apoyo financiero para cubrir los costos iniciales de instalación y las tarifas de servicio, con el objetivo de facilitar la adaptación de los pescadores a la nueva tecnología.

Actualmente, tres proveedores independientes suministran equipos y software para el sistema de registro electrónico en la ciudad. En este sentido, se ha solicitado al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente desarrollar soluciones integradas para compartir datos y optimizar la gestión pesquera, al tiempo que se mejora la comodidad para los pescadores./.