Ciudad Ho Chi Minh acelera el desarrollo del metro con una estrategia de doble vía

Ciudad Ho Chi Minh, (VNA) – Ciudad Ho Chi Minh está dando un impulso acelerado al desarrollo de su sistema ferroviario urbano mediante una estrategia de doble vía, que integra la construcción del metro con el desarrollo orientado al transporte público (DOT).



Línea 1 del Metro (Ben Thanh–Suoi Tien) (Foto: VNA)



Este enfoque sustituye la práctica tradicional de esperar a que las líneas de metro estén finalizadas antes de comenzar los proyectos urbanos asociados.



El objetivo de esta estrategia es maximizar los beneficios económicos y sociales tan pronto como las líneas del metro estén en funcionamiento, lo que representa un cambio respecto a los métodos anteriores.



De acuerdo con el plan, la construcción de la Línea 2 del Metro (Ben Thanh–Tham Luong) está prevista para iniciar el 15 de enero de 2026. Justo después de la aprobación del cronograma de obras, el Comité Popular municipal instruyó a las agencias correspondientes a comenzar con la implementación de proyectos DOT a lo largo de la ruta.



Se ha encargado a los departamentos y agencias revisar con urgencia los planes de zonificación, preparar esquemas de planificación y estimaciones de costos, así como asignar fondos para la planificación de los proyectos DOT a lo largo de la Línea 2.



Según la hoja de ruta, todas las etapas, desde la selección de consultores hasta la formulación y aprobación de los planes de zonificación, se realizarán entre enero y agosto de 2026. Esto refleja el compromiso de la ciudad de reducir al mínimo los retrasos entre la inversión en infraestructura y la explotación de los beneficios derivados del suelo.



Una de las principales ventajas de los proyectos DOT a lo largo de la Línea 2 es que ya se han identificado muchos terrenos, lo que facilita su implementación rápida sin grandes obstáculos relacionados con la limpieza del terreno.



El mecanismo financiero, que representaba una barrera importante en el pasado, está siendo gradualmente superado tras la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Resolución 98 enmendada. Esta resolución permite a Ciudad Ho Chi Minh retener el 100 % de los ingresos generados por el desarrollo del suelo en las zonas DOT y reinvertirlos directamente en proyectos de infraestructura de transporte relacionados.



Ben Gray, director de Mercados de Capital de Knight Frank Vietnam, calificó este nuevo mecanismo como un avance positivo.



“La política permite a la ciudad reinvertir directamente en la expansión y modernización del transporte público, creando un ecosistema circular que fomenta la confianza de los inversores en proyectos inmobiliarios vinculados al transporte, al mismo tiempo que reduce la dependencia del presupuesto estatal”, afirmó.



Por su parte, Phan Cong Bang, director de la Autoridad de Gestión de Ferrocarriles Urbanos (MAUR) de Ciudad Ho Chi Minh, destacó que la simplificación de los procedimientos, junto con una mayor descentralización y autonomía para la ciudad y las empresas, ha generado un nuevo impulso, lo que ha despertado un creciente interés de los inversores en proyectos de metro y DOT.



Con los mecanismos ya establecidos, la implementación paralela de las líneas de metro y los proyectos DOT se considera viable y prometedora. Este enfoque se espera que sirva como base para la expansión del modelo a futuras líneas de metro, apoyando así el objetivo de la ciudad de completar seis líneas de ferrocarril urbano en los próximos cinco años./.