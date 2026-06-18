Ciudad Ho Chi Minh acelera aplicación de bitácora electrónica de captura pesquera

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Ciudad Ho Chi Minh está acelerando la implementación de la bitácora electrónica de captura pesquera para toda la flota de embarcaciones sujetas a esa labor.



Foto de ilustración (Fuente: VNA)

La medida tiene como objetivo transparentar el origen de los productos del mar, mejorar la eficacia de la gestión de la flota y cumplir con las recomendaciones de la Comisión Europea (CE) en materia de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



Actualmente, la ciudad cuenta con dos mil 826 embarcaciones que deben realizar la transición, incluidas dos mil 601 embarcaciones de pesca y 225 embarcaciones de servicios logísticos pesqueros. Sin embargo, solo más de 54 embarcaciones de pesca de altura han completado la instalación de equipos y del software de registro electrónico.



Según la hoja de ruta acordada, las embarcaciones de 24 metros de eslora o más deberán aplicar la bitácora electrónica a partir del 1 de julio de 2026; el grupo de entre 15 y menos de 24 metros lo hará desde el 1 de septiembre de 2026, y las embarcaciones de entre 12 y menos de 15 metros lo implementarán a partir del 1 de enero de 2027.



La subdirectora del Departamento municipal de Agricultura y Medio Ambiente, Pham Thi Na, señaló que esta es una solución clave para la gestión pesquera y un requisito urgente para cumplir con las recomendaciones de la CE, contribuyendo a la pronta eliminación de la “tarjeta amarilla” IUU aplicada a los productos del mar de Vietnam.



Para su implementación, los propietarios de embarcaciones deben equiparse con dispositivos y software especializados proporcionados por unidades autorizadas por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, integrados en el sistema común.



Los capitanes y armadores también deberán instalar una aplicación para registrar y enviar los datos de captura directamente desde el mar.



Aunque muchos pescadores están de acuerdo con la modernización de la gestión pesquera, varios expresan preocupación por los costos de inversión y la capacidad de acceso a la tecnología, y solicitan apoyo financiero inicial y más capacitación para utilizar adecuadamente el software electrónico.



Según la Subdirección de Pesca e Inspección Pesquera de Ciudad Ho Chi Minh, los puertos pesqueros deben equiparse con infraestructura tecnológica completa, incluyendo computadoras, impresoras y conexión a internet, para apoyar a los pescadores en la realización de trámites y la impresión del diario electrónico cuando las embarcaciones atraquen.



Ciudad Ho Chi Minh considera el diario electrónico de captura pesquera como una de las soluciones clave para fortalecer la gestión de la flota, mejorar la trazabilidad de los productos del mar, cumplir con los requisitos de lucha contra la pesca IUU y avanzar hacia un desarrollo pesquero sostenible y responsable./.