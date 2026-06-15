Ciudad de Hue pone de relieve la belleza discreta de sus puertas patrimoniales (Foto: VNA)

El Centro de Conservación de los Monumentos de Hue inauguró, en la ciudad homónima la exposición titulada “Las puertas del patrimonio de Hue”, una de las principales actividades culturales del Festival de Hue 2026, en Vietnam.



La exposición reúne 45 obras realizadas por artistas que participaron en la quinta edición del Campamento de creación artística y patrimonio, organizado del 10 de mayo al 10 de junio de 2026. En ese periodo, los pintores exploraron las puertas, murallas, pasajes y antiguos accesos del complejo monumental de Hue con el fin de captar su belleza arquitectónica, sus valores estéticos y las huellas dejadas por la historia a lo largo de los siglos.



Más allá de su función arquitectónica, estas puertas patrimoniales simbolizan un vínculo entre el pasado y el presente. Cada una cuenta una historia, conserva la memoria de una época y refleja la riqueza cultural de la antigua capital.

Ceremonia de inauguración de la exposición titulada “Las puertas del patrimonio de Hue”. (Foto: VNA)

Desde las majestuosas puertas de la Ciudad Imperial hasta las entradas cubiertas de musgo de los mausoleos reales y los templos, pasando por las aberturas más discretas dispersas en los vestigios históricos, estos elementos arquitectónicos han sido una rica fuente de inspiración para los artistas. A través de sus creaciones, estos no solo han buscado reproducir la belleza del patrimonio, sino también revelar los significados y relatos ocultos detrás de cada puerta y cada paso.



Las obras expuestas evidencian un diálogo entre los artistas y el universo cultural de Hue, entre la memoria y la creación, entre la herencia histórica y la mirada contemporánea. Colores, formas y composiciones expresan sensibilidades diversas, reflejando la riqueza del patrimonio de la antigua ciudad imperial.



Según Nguyen Phuoc Hai Trung, subdirector del Centro de Conservación de los Monumentos de Hue, la exposición reúne obras ricas en emociones, variadas en su expresión artística y profundas en su contenido. Contribuye a realzar el patrimonio de Hue y a sensibilizar al público sobre la importancia de su preservación y transmisión.



El evento también ilustra el papel del arte contemporáneo en la valorización del patrimonio, ofreciendo nuevas miradas sobre los valores culturales e históricos de la antigua capital imperial.



En esta ocasión, los organizadores entregaron premios a nueve artistas cuyas obras fueron distinguidas en la quinta edición del Campamento de creación artística y patrimonio./.

