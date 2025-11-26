Ciudad de Hue aúna fuerzas en lucha contra pesca ilegal

Hue, Vietnam (VNA) - Con proyección a una pesca responsable y sostenible, la ciudad centrovietnamita de Hue ha movilizado todo el sistema político para supervisar de cerca las zonas clave y concienciar a los pescadores sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



Vigilancia de las actividades de los buques pesqueros a través de un sistema de monitoreo (Foto: VNA)



Al mismo tiempo, la urbe también adopta medidas para monitorear, detectar, denunciar y prevenir con prontitud las embarcaciones pesqueras que intentan violar las aguas territoriales.



Campañas de concienciación generalizadas



El barrio de Thuan An, que gestiona 453 embarcaciones pesqueras de diferentes tamaños, se enfoca en promover y alentar el cumplimiento de las regulaciones. Nguyen Van Thuan, vicepresidente permanente del Comité Popular del barrio, informó que se han preparado artículos sobre la normativa relacionada con la IUU para su publicación en el portal electrónico y por megafonía de la localidad, además de campañas mediante paneles y carteles en zonas de amarre.



Dijo que las autoridades locales coordinan con la Estación de Guardia Fronteriza del Puerto de Thuan An, la policía y las zonas residenciales para informar a los pescadores, animarlos a firmar compromisos de no infringir las normas, instalar dispositivos de monitoreo, registrar buques pesqueros y actualizar registros e información relacionada.



Con el objetivo de eliminar la advertencia de “tarjeta amarilla” de la Comisión Europea sobre los productos del mar de Vietnam, el funcionario recomendó a las autoridades superiores apoyar a los pescadores en la instalación de dispositivos de monitoreo, el registro de buques y la actualización de registros de pesca. Además, sugirió organizar cursos de capacitación, campañas de concienciación y brindar orientación para reemitir o emitir nuevos documentos.



Prevención de infracciones



Según los informes, entre enero de 2024 y el 14 de noviembre de 2025, las autoridades de Hue detectaron siete infracciones, incluyendo tres cruces de los límites permitidos y cuatro casos de desconexión del sistema de monitoreo, aplicando multas por un total de 395 millones de VND (un dólar equivale a unos 26 mil VND). Todas las sanciones han sido incorporadas en la base de datos administrativa de la Dirección de Pesca y Vigilancia Pesquera. La ciudad también completó el inventario, clasificación y verificación de la información de los propietarios de embarcaciones en las 11 comunas y barrios con flotas pesqueras. En total, Hue cuenta con 998 embarcaciones registradas en el sistema VNFishbase, incluyendo 403 de más de 15 metros de eslora.



Hoang Hai Minh, vicepresidente del Comité Popular municipal, destacó que las localidades con embarcaciones pesqueras han reforzado las medidas para prevenir infracciones relacionadas con la IUU. El Departamento municipal de Agricultura y Medio Ambiente ha distribuido boletines y producido reportajes televisivos, mientras que el Comando de la Guardia Fronteriza organizó 36 sesiones de sensibilización con más de mil participantes. El Subdepartamento de Pesca imprimió 1200 folletos para promover el cumplimiento de las normas.



Las 11 comunas y barrios han asignado responsabilidades específicas a cada miembro del Comité Popular, policía local, guardia fronteriza de base y organizaciones populares para gestionar y supervisar embarcaciones no aptas para la pesca, además de revisar casos con indicios de infracciones.



Del 1 de enero al 14 de noviembre, todos los buques de 15 metros o más completaron los procedimientos de salida y llegada a puerto mediante eCDT. El volumen de productos acuáticos desembarcados y monitoreados mediante este sistema alcanzó casi 5250 toneladas. Actualmente, Hue cuenta con dos puertos pesqueros, Thuan An y Tu Hien, ambos con trazabilidad implementada mediante eCDT./.