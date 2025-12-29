Ciudad de Hai Phong registra avances positivos en la lucha contra la pesca ilegal

Hai Phong, Vietnam (VNA)- Gracias a la dirección firme de las autoridades locales, junto con la participación coordinada de los organismos, la ciudad vietnamita de Hai Phong ha logrado resultados alentadores en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), contribuyendo así a los esfuerzos nacionales para levantar la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea (CE).



Hai Phong cuenta actualmente con 788 embarcaciones pesqueras (Foto: VNA)



Esta información fue dada a conocer en una conferencia organizada el 26 de diciembre por el Departamento de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité partidista de Hai Phong, en coordinación con el Servicio de Cultura, Deportes y Turismo y la Asociación local de Periodistas.



Según el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Hai Phong, actualmente la ciudad cuenta con 788 embarcaciones pesqueras. Hasta la fecha, el 100 % de los buques han sido registrados y cuentan con licencia de explotación, con los datos depurados y verificados en la plataforma VNeID, actualizados en el sistema nacional de gestión pesquera VNFishbase e instalados con dispositivos de monitoreo de viajes (VMS). En el territorio municipal ya no existen embarcaciones que operen sin cumplir los requisitos legales.



El subdirector del Departamento, Vu Ba Cong, señaló que la capacidad y la conciencia de los funcionarios encargados de la ejecución de las tareas han mejorado de manera significativa, al igual que la mentalidad y el nivel de cumplimiento de la normativa por parte de los pescadores. Prácticas que antes no se realizaban de forma habitual, como el registro del diario de pesca en el mar, se han ido normalizando progresivamente.



Junto con la gestión de la flota, las labores de sensibilización y concesión de licencias, las fuerzas funcionales han intensificado la inspección y el tratamiento de infracciones de forma proactiva y eficaz. Entre el 20 de diciembre de 2024 y el 9 de diciembre de 2025 se manejaron 183 infracciones administrativas, siendo la pérdida de conexión del sistema VMS la infracción más común.



En el próximo período, el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente continuará coordinándose con la Policía municipal, la Guardia Costera y las autoridades locales para reforzar la divulgación de la Ley de Pesca y las recomendaciones de la CE sobre el tema.



Asimismo, se intensificará la supervisión de las embarcaciones, las patrullas marítimas, el control del volumen de productos pesqueros desembarcados y la trazabilidad a través del sistema electrónico.



Paralelamente, la ciudad exige a las fuerzas de Guardia Fronteriza gestionar estrictamente las embarcaciones que entran y salen de los puertos, impidiendo la salida al mar de aquellas que no cumplan las condiciones legales.



Las autoridades locales continuarán resolviendo de manera definitiva los casos de pérdida de señal VMS, promoviendo la creación de “grupos de autogestión de embarcaciones seguras” y la firma de compromisos por parte de armadores y capitanes para cumplir estrictamente las normas contra la pesca ilegal.



Hai Phong avanza también en la elaboración de un proyecto de explotación pesquera sostenible, con el fin de apoyar a los pescadores y promover un desarrollo duradero del sector pesquero./.