Ciudad de Hai Phong intensifica medidas contra la pesca IUU

Hai Phong, Vietnam (VNA)- Se celebró en la ciudad de Hai Phong una conferencia para divulgar las normativas legales sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) y las regulaciones sobre la gestión y uso de los dispositivos de monitoreo de embarcaciones pesqueras en 2026.

Las autoridades de Hai Phong han establecido estaciones de monitoreo de embarcaciones pesqueras, con personal de guardia las 24 horas del día (Fuente: VNA)

Hasta el 8 de marzo, toda la ciudad cuenta con 786 embarcaciones pesqueras de seis metros de eslora o más. La gestión de la flota se lleva a cabo de manera estricta, ya que el 100% de las embarcaciones han sido registradas, cuentan con licencia de explotación pesquera y están actualizadas en la base de datos nacional de pesca (Vnfishbase).

Todas las embarcaciones que cumplen con las condiciones de operación han sido marcadas conforme a la normativa. Actualmente, solo quedan dos embarcaciones que no reúnen las condiciones para operar debido a la expiración de sus certificados de seguridad técnica, las cuales están siendo gestionadas y supervisadas a nivel local, sin permitir su participación en actividades de pesca.

Según Le Kha Tao, subjefe del Departamento de Pesca, Ganadería y Sanidad Animal de Hai Phong, la ciudad ha completado la instalación de dispositivos de monitoreo de posicionamiento para todas las embarcaciones pesqueras. Hasta la fecha, las 273 embarcaciones de 15 metros de eslora o más que están en operación han sido equipadas con dispositivos VMS, alcanzando una tasa del 100%.

Todas las embarcaciones deben mantener estos dispositivos en funcionamiento las 24 horas del día durante toda la actividad de pesca, desde la salida hasta el regreso al puerto. Incluso cuando están atracadas, los propietarios deben reportar su posición una vez al día para fines de gestión.

Para garantizar una supervisión continua, las autoridades han establecido estaciones de monitoreo de embarcaciones pesqueras, con personal de guardia las 24 horas del día. Cuando se detecta la pérdida de señal en el sistema, las fuerzas competentes se ponen inmediatamente en contacto con el propietario; si no es posible, se informa a la familia y a las autoridades locales para coordinar la reconexión con el capitán. La gestión oportuna de los casos de pérdida de señal contribuye a reducir riesgos y mejorar la eficacia de la supervisión.

Diariamente, las autoridades elaboran listas de embarcaciones con pérdida de conexión inferior a 6 horas o que operan cerca de los límites permitidos, a fin de emitir recordatorios y alertas oportunas, evitando la desactivación de los dispositivos o la superación de las zonas autorizadas de pesca. Los casos de pérdida de conexión prolongada - superior a 6 horas, más de 10 días o de cruce de límites - son registrados, verificados y sancionados conforme a la normativa vigente.

Según el informe del Departamento de Pesca, Ganadería y Sanidad Animal de Hai Phong, desde el 1 de enero de 2024 hasta el 8 de marzo de 2026, toda la ciudad registró 208 embarcaciones pesqueras con indicios de infracciones relacionadas con la pérdida de conexión o la superación de los límites permitidos de pesca; de ellas, 72 fueron sancionadas con un total de más de 99,8 mil dólares.

La inspección y el control de las embarcaciones pesqueras en el mar y en los puertos se implementan de manera sincronizada y rigurosa. Actualmente, Hai Phong cuenta con tres puertos pesqueros: Ngoc Hai, Tran Chau y Bach Long Vi. En estos puertos, el control de entrada y salida de embarcaciones, la supervisión de los volúmenes de descarga, la recopilación de los cuadernos de pesca y los informes de producción se realizan conforme a la normativa.

Desde comienzos de 2026 hasta el 8 de marzo, se registraron mil 706 movimientos de entrada y salida de embarcaciones, con una producción de 343 mil 177 toneladas, además de la recopilación de 312 cuadernos e informes.

Asimismo, se impulsa la aplicación de tecnologías en la gestión. En el mismo período, mil 134 embarcaciones fueron actualizadas en el sistema. El sistema de diario electrónico (eLogbook) se está implementando, contribuyendo a transparentar las actividades de pesca y cumplir con los requisitos de trazabilidad del origen./.