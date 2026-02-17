La ciudad vietnamita de Da Nang organizó actividades para dar la bienvenida a los primeros turistas internacionales que visitan la urbe en el inicio del Año Nuevo Lunar (Tet) 2026.



Los programas “Apertura del Turismo de Primavera del Año de Caballo 2026” y “Bienvenida a los turistas que inauguran el año en Da Nang” fueron organizados por el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la ciudad, en coordinación con las unidades pertinentes.



En el área del Puente del Dragón, las actividades se llevaron a cabo en un ambiente festivo, con actuaciones tradicionales de danzas del león, unicornio y dragón. Los visitantes recibieron obsequios de Año Nuevo, sobres rojos de buena suerte y participaron en actividades culturales vinculadas al Tet, así como en recorridos por espacios florales decorados para la ocasión.

Ciudad de Da Nang recibe a los primeros turistas internacionales en el Año de Caballo. (Fuente: VNA)

De manera simultánea, en el Aeropuerto Internacional de Da Nang se celebró una ceremonia oficial de bienvenida a los pasajeros del vuelo FD634 procedente de Bangkok, que transportó a más de 200 turistas internacionales a la ciudad.

En la terminal de llegadas internacionales, representantes del sector turístico entregaron flores, recuerdos y vales de servicios a cinco pasajeros afortunados, mientras que todos los viajeros recibieron regalos con identidad cultural vietnamita, como sombreros cónicos, faroles, café y productos tradicionales.



El subdirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Da Nang, Tan Van Vuong, afirmó que la organización simultánea de actividades en el aeropuerto y en el centro urbano demuestra la actitud proactiva y profesional de la ciudad en la recepción de visitantes, contribuyendo a generar una imagen acogedora desde el primer contacto con el destino.



Según datos del Aeropuerto Internacional de Da Nang, durante las vacaciones del Tet 2026, del 14 al 22 de febrero, se prevé que el número total de vuelos hacia la ciudad supere los 1.500, lo que representa un incremento aproximado del 36% en comparación con el Tet 2025. La frecuencia media estimada alcanza los 173 vuelos diarios.



Estos resultados reflejan la recuperación y el crecimiento sostenido del turismo de Da Nang, especialmente en el segmento de visitantes internacionales, y constituyen una base favorable para que la ciudad continúe ampliando mercados, rutas aéreas y mejorando la calidad de los servicios turísticos en 2026./.