Ciudad de Can Tho refuerza los controles contra la pesca ilegal

Un buque patrullero del Escuadrón de la Guardia Fronteriza realiza patrullajes, inspecciones y labores de divulgación sobre la lucha contra la pesca IUU entre los pescadores en el mar. Foto: Trung Kien - VNA

La Comandancia de la Guardia Fronteriza de la ciudad vietnamita de Can Tho puso en marcha una campaña intensiva de patrullaje, inspección y control para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), como parte de los esfuerzos del país para lograr el levantamiento de la "tarjeta amarilla" impuesta por la Comisión Europea (CE).



La campaña, inaugurada en el Puesto de Control Fronterizo de Tran De (Estación Fronteriza de Trung Binh), se desarrollará del 21 de julio al 20 de agosto y tiene como objetivo reforzar las labores de sensibilización, vigilancia y control para avanzar en la erradicación de la pesca ilegal. La iniciativa también busca proteger los recursos pesqueros, promover el desarrollo sostenible del sector y evitar que embarcaciones y pescadores de la ciudad faenen ilegalmente en aguas extranjeras.



Durante la ceremonia de lanzamiento, la subdirectora del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Can Tho, Quach Thi Thanh Binh, destacó los resultados obtenidos por la Guardia Fronteriza en el control del 100% de las embarcaciones que entran y salen de los puertos mediante el sistema informático de gestión y la plataforma electrónica de trazabilidad eCDT.



La funcionaria subrayó que la lucha contra la pesca IUU constituye una tarea política prioritaria, que refleja el compromiso de la ciudad con la protección de la reputación de los productos pesqueros vietnamitas y la preservación de los medios de vida de los pescadores.



Asimismo, instó a las autoridades y organismos competentes a mantener el principio de "actuar con determinación, ejercer un control estricto, coordinar de forma eficaz y promover la emulación".



Por su parte, el coronel Huynh Thanh Hung, comisario político de la Comandancia de la Guardia Fronteriza de Can Tho, informó que durante el primer semestre de 2026 la unidad realizó 33 patrullajes marítimos, inspeccionó 101 embarcaciones con 562 pescadores a bordo y controló el tránsito de dos mil 723 embarcaciones y 15 mil 116 tripulantes en la desembocadura del río Tran De.



Además, llevó a cabo actividades de divulgación dirigidas a más de 15 mil pescadores, publicó 18 noticias y reportajes y distribuyó 850 folletos informativos. Gracias a estas acciones, la ciudad no ha registrado hasta la fecha ningún caso de embarcaciones pesqueras que hayan faenado ilegalmente en aguas jurisdiccionales extranjeras.



Durante la campaña, la Guardia Fronteriza coordinará sus acciones con las autoridades competentes y los gobiernos locales para mantener una vigilancia permanente, las 24 horas del día, mediante el sistema de seguimiento de embarcaciones (VMS). También garantizará que el 100% de los buques pesqueros cumplan los procedimientos de entrada y salida a través del sistema de gestión y la plataforma eCDT, impedirá la salida de las embarcaciones que no reúnan los requisitos establecidos y sancionará con firmeza cualquier infracción.



Dirigentes de la Comandancia de la Guardia Fronteriza de Can Tho y otras unidades participantes en la ceremonia de lanzamiento de la campaña entregaron banderas nacionales, retratos del Presidente Ho Chi Minh y botiquines de primeros auxilios a propietarios de embarcaciones y tripulantes que pescan en el mar. Foto: Trung Kien - VNA



En el marco del acto, la Comandancia de la Guardia Fronteriza de Can Tho entregó banderas nacionales, retratos del Presidente Ho Chi Minh y botiquines de primeros auxilios a los pescadores. Tras la ceremonia, las fuerzas de control zarparon para iniciar los patrullajes y distribuir material informativo sobre la lucha contra la pesca IUU entre las embarcaciones que operan en el mar./.