Ciudad centrovietnamita de Da Nang renueva su enfoque para promover inversiones

Da Nang, Vietnam (VNA) - El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Nguyen Hoa Binh, destacó que la ciudad central de Da Nang debe continuar renovando su enfoque de promoción de inversiones, centrándose en áreas clave.

Entregan certificados de membresía al Centro Financiero Internacional de Vietnam en la ciudad de Da Nang. Foto: VNA

Durante la conferencia efectuada la víspera para dar a conocer la Resolución N.º 259/2025/QH15 de la Asamblea Nacional y para la promoción de inversiones en Da Nang en 2026, Hoa Binh comentó que la ciudad necesita mostrar oportunidades y comprometerse a apoyar a los inversores, acercándose de forma proactiva a socios estratégicos tanto a nivel nacional como internacional.

De acuerdo con el presidente del Comité Popular municipal, Pham Duc An, Da Nang priorizará el desarrollo de ecosistemas económicos sostenibles, concentrándose en áreas estratégicas como la alta tecnología, la transformación digital, la logística, las finanzas, la infraestructura urbana, la agricultura de alta tecnología y la industria farmacéutica. También busca el apoyo de los inversionistas nacionales e internacionales para impulsar su desarrollo.

Durante la conferencia, la ciudad presentó la Resolución N.º 259/2025/QH15, que modifica y complementa la Resolución N.º 136/2024/QH15, con políticas específicas para impulsar sectores clave como la gestión de inversiones, las finanzas, el medio ambiente y el desarrollo de modelos prioritarios como la Zona de Libre Comercio, tecnologías estratégicas e infraestructura urbana inteligente.

Las autoridades locales también presentaron oportunidades de inversión en proyectos estratégicos como el Centro Financiero Internacional, la Zona de Libre Comercio y sectores relacionados con productos farmacéuticos, salud y educación.

Además, la ciudad anunció las decisiones de aprobación de inversiones para 16 proyectos con un capital total de 1,45 mil millones de USD, firmando también un acuerdo de cooperación con el Grupo de telecomunicaciones Mobifone sobre la transformación digital.

Los resultados de la conferencia demuestran que las nuevas políticas y mecanismos están siendo gradualmente implementados, creando un impulso para el desarrollo económico y social, y mejorando la competitividad de Da Nang.

La ciudad se compromete a construir un entorno empresarial transparente, equitativo y dinámico, y acompañar a la comunidad empresarial hacia el objetivo del desarrollo sostenible./.