Científicos vietnamitas desarrollan nanovitexina para mejorar el tratamiento de la diabetes

Hanoi (VNA) - Científicos de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam desarrollaron nanovitexina a partir de la cáscara del frijol mungo, una formulación con mayor eficacia biológica que la vitexina convencional y con prometedor potencial para el tratamiento de la diabetes.





La investigación sobre la extracción del compuesto bioactivo vitexina de las cáscaras de frijol mungo ha contribuido a mejorar la eficacia del tratamiento de la diabetes. (Foto: nhandan.vn)



Según la Federación Internacional de Diabetes, se estima que en 2025 más del 11 % de la población adulta mundial convivía con esta enfermedad. Considerada un “asesino silencioso”, la diabetes puede provocar graves complicaciones que afectan al sistema cardiovascular, el hígado, la vista y otros órganos. Entre sus principales factores de riesgo se encuentran una alimentación poco saludable, el estrés y el consumo excesivo de azúcares y grasas.



Aunque actualmente existen diversos medicamentos para tratar la diabetes, muchos de ellos siguen siendo costosos y pueden ocasionar efectos secundarios. Por ello, la búsqueda de compuestos activos naturales de origen vegetal como complemento terapéutico ha despertado un creciente interés entre la comunidad científica. Sin embargo, numerosos compuestos naturales presentan limitaciones como baja solubilidad en agua, escasa estabilidad en el estómago, reducida absorción y rápida degradación, factores que disminuyen su eficacia terapéutica.



La vitexina es un compuesto natural presente en diversas plantas, entre ellas las cucurbitáceas, las calabazas, el frijol mungo (Vigna radiata L.), las hojas de gandul (Cajanus cajan Mill sp.) y las hojas de bambú (Phyllostachys nigra var. Henonis). Diversos estudios han demostrado sus efectos beneficiosos en el tratamiento de la diabetes. No obstante, debido a su baja solubilidad en agua, su absorción intestinal es limitada y gran parte de la sustancia es eliminada por los riñones, lo que reduce la eficacia de su administración por vía oral.



Con el objetivo de superar estas limitaciones, un equipo de investigadores del Instituto de Biología y del Instituto de Ciencia de los Materiales, ambos pertenecientes a la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, ha aplicado nanotecnología para transformar la vitexina en una nanoformulación capaz de mejorar su solubilidad y absorción oral. En este contexto, los científicos desarrollaron el proyecto de investigación titulado «Estudio del proceso tecnológico para la producción de nanovitexina como materia prima destinada a la elaboración de suplementos alimenticios para apoyar la prevención y el tratamiento de la diabetes».



Al referirse al proceso de investigación, Ngo Thi Hoai Thu, investigadora del Instituto de Biología y responsable del proyecto, destacó que la nanotecnología, y en particular los sistemas de liberación de fármacos a nanoescala, constituye una de las soluciones más eficaces. Entre sus ventajas se encuentran el aumento de la solubilidad y biodisponibilidad de los principios activos poco solubles en agua, la mejora de su estabilidad frente a factores ambientales como la temperatura, la luz, la humedad y el pH, así como la optimización de su absorción y de sus efectos farmacológicos.



Gracias a su reducido tamaño, de apenas entre 50 y 70 nanómetros, la nanovitexina puede penetrar en las células con mayor facilidad que la vitexina convencional. Además, posee una potente actividad antioxidante que contribuye a proteger las células frente al daño oxidativo. De manera destacada, también es capaz de inhibir las enzimas responsables de la digestión del almidón, favoreciendo así un mejor control de los niveles de glucosa en sangre y reduciendo los efectos secundarios gastrointestinales asociados a muchos tratamientos actuales.



Estas ventajas han llevado a considerar la nanovitexina como una materia prima con gran potencial para la fabricación de suplementos alimenticios destinados a la prevención y el tratamiento de la diabetes tipo 2. Asimismo, este compuesto podría aplicarse en productos orientados a la desintoxicación hepática, la protección del sistema nervioso, la prolongación del efecto terapéutico de determinados medicamentos y la reducción de la frecuencia de las dosis administradas.



Según el comité evaluador, uno de los principales logros del proyecto ha sido el desarrollo de un proceso tecnológico para producir nanovitexina a partir de la vitexina extraída de la cáscara del frijol mungo. Los resultados obtenidos destacan por su calidad, su elevado potencial de aplicación y sus posibilidades de transferencia tecnológica para la futura comercialización en la industria farmacéutica./.