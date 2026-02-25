Ciencia y tecnología: El motor central que abre nuevos espacios de crecimiento para Vietnam

Foto de ilustración. Fuente: VNP

En un contexto donde los motores tradicionales del crecimiento alcanzan gradualmente sus límites, la transición hacia un modelo basado en la ciencia - tecnología, la innovación y la transformación digital no es solo una opción, sino un requisito imperativo para que Vietnam mantenga un ritmo de desarrollo rápido y sostenible en la nueva etapa.



Según el ministro de Ciencia y Tecnología, Nguyen Manh Hung, la ciencia - tecnología, la innovación y la transformación digital constituirán el trío de motores centrales del nuevo modelo de crecimiento, impulsando a Vietnam para convertirse en un país desarrollado de altos ingresos.



La Resolución 57-NQ/TW, emitida por el Buró Político el 22 de diciembre de 2024, sobre el avance en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, establece claramente que en esta nueva fase de mayor desarrollo, estos elementos serán los motores decisivos del crecimiento del país.



El núcleo del nuevo modelo de crecimiento basado en estos tres pilares es la capacidad de generar conocimiento y transformarlo en valor económico. El ministro Nguyen Manh Hung explica que la ciencia y la tecnología generan nuevo conocimiento y herramientas. La innovación transforma ese conocimiento en productos y servicios, mientras la transformación digital permite su rápida difusión a escala social, generando crecimiento y valor agregado. Esto demuestra que la ciencia y la tecnología no son solo un sector de apoyo, sino que se están convirtiendo en la base de toda la economía, determinando la productividad, la eficiencia y la competitividad nacional.



La contribución más importante de la ciencia y la tecnología es la creación de nuevos motores de crecimiento mediante la formación de nuevos sectores económicos y tecnologías estratégicas como la inteligencia artificial, la industria de semiconductores, la cadena de bloques, el Internet de las Cosas y otras tecnologías digitales avanzadas.



El desarrollo de nuevos sectores tecnológicos y tecnologías estratégicas se ha convertido en un motor de crecimiento sustancial para la economía vietnamita, no solo en términos de ingresos, sino también en calidad del crecimiento, competitividad y posición en las cadenas de valor globales.



En primer lugar, el sector de tecnología digital se ha consolidado como uno de los pilares de crecimiento más importantes. En 2025, los ingresos de toda la industria de tecnología digital de Vietnam alcanzaron aproximadamente 198 mil millones de dólares, un aumento del 26% respecto al año anterior, contribuyendo al PIB con unos 40,9 mil millones de dólares, un 10% más que en 2024. Destaca especialmente la exportación de hardware y electrónica, que alcanzó los 178 mil millones de dólares, con un crecimiento del 35%, manteniéndose como una de las principales fuentes de divisas de la economía.



Estas cifras muestran que la tecnología digital ya no es un sector auxiliar, sino que se ha convertido en un área clave de producción y exportación. Se trata de un cambio estructural que refleja la transición de un modelo de crecimiento basado en mano de obra barata y ensamblaje hacia un modelo basado en el conocimiento, la tecnología y un mayor valor agregado.



Otro sector estratégico que está generando un impacto notable es la industria de semiconductores y electrónica. La creciente participación de Vietnam en la cadena de valor global de semiconductores, con la presencia de grandes corporaciones como Intel, Samsung, Amkor y otros socios tecnológicos internacionales, contribuye a mejorar la capacidad industrial nacional. El Gobierno se ha fijado el objetivo de formar a 50 mil ingenieros en semiconductores para 2030 y construir un ecosistema nacional de investigación, diseño y producción de chips. En enero de 2026, el grupo Viettel inició la construcción de la primera fábrica de chips con proceso de 32nm en el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac, con inicio de producción experimental previsto para 2028.



La inteligencia artificial (IA) también emerge como un área estratégica con potencial para generar avances en productividad y crecimiento. Empresas tecnológicas vietnamitas como FPT ya están invirtiendo a gran escala en infraestructura de IA, con proyectos como un centro de IA valorado en unos 174 millones de dólares y planes para construir una “fábrica de IA” por 200 millones de dólares, destinados a desarrollar aplicaciones de IA, centros de datos y formación de personal de alta tecnología.



El rápido aumento del número de empresas tecnológicas evidencia la fuerte formación de un ecosistema de innovación. Esto no solo genera crecimiento a corto plazo, sino que sienta las bases para un crecimiento sostenible a largo plazo mediante la innovación y el desarrollo de tecnología endógena.



En el nuevo modelo de crecimiento, la transformación digital desempeña un papel especialmente importante en la difusión de los logros científicos y tecnológicos. Según el ministro Nguyen Manh Hung, la transformación digital es el proceso de crear una versión digital del mundo real, mejorando así la eficiencia operativa y generando nuevos valores.



La innovación actúa como puente entre la investigación y el mercado, permitiendo que los resultados de la investigación se apliquen en la práctica, creando nuevos productos, servicios y modelos de negocio. El desarrollo de centros de innovación y la construcción de un ecosistema de apoyo a la innovación tecnológica empresarial impulsarán este proceso. El crecimiento en la nueva etapa no depende solo de la capacidad de investigación, sino también de la capacidad de llevar la tecnología a la práctica y difundirla ampliamente en toda la sociedad.



El ministro considera el perfeccionamiento institucional como una condición importante para que la ciencia y la tecnología se conviertan verdaderamente en motor de crecimiento, pasando de la gestión de insumos a la gestión de resultados, y de la asignación de fondos para investigación a la contratación y compra de resultados de investigación. Este enfoque busca garantizar que las actividades científicas y tecnológicas estén vinculadas a las necesidades prácticas, mejorando al mismo tiempo la eficiencia en el uso de los recursos.



La Resolución 57 del Buró Político establece claramente que la ciencia - tecnología, la innovación y la transformación digital son el avance más importante para mejorar la capacidad de autonomía del país en todos los ámbitos. El espíritu de la Resolución es otorgar autonomía en la investigación científica, aceptar riesgos y fomentar la creatividad, liberando así los recursos de innovación en toda la sociedad.



El desarrollo de la ciencia - tecnología, la innovación y la transformación digital es y será un factor determinante para el nuevo modelo de crecimiento. Impulsar estos sectores no solo abre nuevos espacios de crecimiento, sino que también crea las bases para mejorar la calidad del crecimiento, aumentar la productividad laboral y fortalecer la competitividad nacional, contribuyendo a alcanzar los objetivos de desarrollo rápido y sostenible en el próximo período./.