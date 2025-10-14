Ciencia, tecnología, innovación y transformación digital como motor del desarrollo de Vietnam

Hanoi (VNA) - En el marco de la primera Asamblea del Comité partidista del Gobierno para el período 2025-2030, el ministro de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Nguyen Manh Hung, presentó hoy una ponencia titulada "El papel del Partido en el impulso del desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital para un Vietnam fuerte y próspero".

Nguyen Manh Hung, miembro del Comité Central del Partido y ministro de Ciencia y Tecnología, pronuncia un discurso en la Asamblea del Comité partidista del Gobierno. (Foto: VNA)

El titular subrayó que, para que Vietnam se convierta en un país desarrollado con altos ingresos, es fundamental basarse en la ciencia y la tecnología. "Ningún país ha logrado superar la trampa de los ingresos medios sin pasar a un modelo de crecimiento impulsado por la ciencia y la tecnología", explicó.

Destacó que la ciencia y la tecnología en Vietnam están estrechamente vinculadas a la innovación y a la transformación digital, lo que conforma un enfoque único del país. “La ciencia y la tecnología proporcionan el conocimiento; la innovación convierte ese conocimiento en soluciones prácticas; y la transformación digital amplifica ese conocimiento, potenciando su impacto en la vida diaria”, agregó.

Vietnam ha avanzado considerablemente en la creación de un entorno institucional favorable para el desarrollo de estos campos, implementando políticas innovadoras y algunas de carácter disruptivo. La Resolución 57-NQ/TW sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital refleja un cambio profundo de visión, marcando una transición hacia un modelo de crecimiento fundamentado en la ciencia y la tecnología.

Durante los últimos cinco años, el país ha logrado importantes avances en ciencia, tecnología e innovación, mejorando su posición a nivel internacional. El Ministerio de Ciencia y Tecnología prevé una asignación presupuestaria estatal de entre el 3% y el 4% del presupuesto total, lo que equivale a entre 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales. Esto permitirá movilizar un total de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares en la sociedad, contribuyendo con al menos el 5% al crecimiento del Producto Interno Bruto.

El ministro explicó que la ciencia y la tecnología se centrarán en dominar 11 áreas estratégicas, fundamentales para la creación de industrias clave en Vietnam.

Además, se fomentará la innovación tanto en las empresas como en la población, promoviendo una cultura de innovación que se convierta en una parte integral de la vida cotidiana.

Nguyen Manh Hung también propuso tres estrategias clave para los próximos cinco años: apoyar la salida de productos estratégicos a través de compras gubernamentales, crear mecanismos de apoyo para que las empresas puedan innovar y establecer plataformas digitales nacionales compartidas.

En la cita, Le Manh Hung, secretario del Comité partidista y presidente del Consejo de Administración del Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (PetroVietnam), presentó una ponencia sobre el liderazgo del Partido dentro de la empresa, destacando su papel fundamental en la seguridad energética y la defensa de la soberanía nacional.

Durante el último período, PetroVietnam cumplió con todos los objetivos establecidos, logrando un crecimiento notable en términos de activos, ingresos y beneficios. La empresa abastece actualmente el 90% del gas y más del 70% de los combustibles derivados del petróleo en Vietnam, contribuyendo significativamente a la seguridad energética nacional.

Le Manh Hung señaló que el período 2025-2030 será clave para el desarrollo acelerado del sector, con una "misión dual": asegurar la seguridad energética mientras se avanza hacia una transición verde y sostenible. Para ello, PetroVietnam se enfocará en tres áreas clave: mejorar el marco legal para la energía renovable, optimizar la gestión empresarial y desarrollar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la energía limpia.

Además, la compañía impulsará la investigación y el desarrollo de tecnologías clave, invirtiendo en soluciones innovadoras que permitan a Vietnam fortalecer su posición global en el sector energético y, al mismo tiempo, proteger el medio ambiente./.