Ciencia e innovación impulsan nuevo modelo de crecimiento en Vietnam

Hanoi (VNA) - El Partido Comunista y el Estado vietnamitas han impulsado un modelo de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, aunque aún es necesario perfeccionar los mecanismos y superar obstáculos para concretar plenamente este objetivo.

Máquina automática de inspección de llantas de bicicleta (que reemplaza a 20 trabajadores anteriores) de la empresa Thong Nhat Hanoi. (Fuente: VNA)

Según especialistas, los documentos del XIV Congreso Nacional del Partido y las resoluciones del Buró Político del XIII mandato han definido la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como los principales impulsores de un nuevo modelo de crecimiento, orientado hacia un desarrollo económico más profundo y sostenible, con metas de expansión de dos dígitos.

En particular, la Resolución 57-NQ/TW, emitida por el Buró Político el 22 de diciembre de 2024, establece que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital constituyen la base para renovar el modelo de desarrollo, elevar la productividad y la competitividad, así como construir una economía independiente y autosuficiente.

Asimismo, el documento plantea la necesidad de desarrollar un ecosistema nacional de innovación, infraestructura digital, bases de datos nacionales, un mercado de ciencia y tecnología y mecanismos que permitan asumir riesgos en las actividades de investigación e innovación.

Vu Sy Cuong, profesor asociado y doctor de la Academia de Finanzas, considera que la Resolución 57-NQ/TW representa un cambio profundo y un punto de inflexión estratégico, al promover la transición desde un modelo de crecimiento sustentado en el capital y la mano de obra de bajo costo hacia otro basado en la productividad, la ciencia, la tecnología y la innovación.

De igual manera, la Resolución 68-NQ/TW, del 4 de mayo de 2025, sobre el desarrollo de la economía privada, identifica a este sector como fuerza pionera en el impulso de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital. Estos documentos constituyen orientaciones fundamentales para convertir dichos ámbitos en el motor central del crecimiento económico.

La Asamblea Nacional ha concretado estas directrices mediante la aprobación de importantes leyes relacionadas con la ciencia y la tecnología, la innovación, la transferencia tecnológica, las tecnologías de alta complejidad y la propiedad intelectual, creando un marco jurídico favorable para su desarrollo.

Sin embargo, los científicos advierten que persisten diversos obstáculos, entre ellos enfoques administrativos rígidos, limitaciones en los recursos financieros, la brecha entre la investigación y el mercado, así como deficiencias en la valoración de los activos de propiedad intelectual y los mecanismos de apoyo a las empresas innovadoras.

Los expertos consideran prioritario concentrar recursos en áreas tecnológicas estratégicas, como la inteligencia artificial y los macrodatos; desarrollar recursos humanos altamente cualificados; simplificar los procedimientos de apoyo empresarial e implementar mecanismos de cofinanciación para la investigación y de contratación pública de productos innovadores.

Al mismo tiempo, proponen reformar la gestión presupuestaria destinada a la ciencia y la tecnología mediante sistemas de evaluación basados en resultados; además de otorgar derechos de propiedad, explotación y comercialización sobre los activos de propiedad intelectual generados con recursos públicos. Estas medidas son consideradas esenciales para que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital se conviertan verdaderamente en el motor central del crecimiento económico./.