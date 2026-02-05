China reafirma su alta prioridad al desarrollo de las relaciones de amistad con Vietnam

Beijing (VNA) - China reafirmó que concede alta prioridad al desarrollo de las relaciones amistosas con Vietnam durante el encuentro celebrado esta tarde en Beijing entre el secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de este país, Xi Jinping, y el canciller vietnamita, Le Hoai Trung, de visita aquí para informar los resultados del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV).

El secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente del país, Xi Jinping, y el canciller vietnamita, Le Hoai Trung (izquierda). (Fuente: VNA)

Al dar la bienvenida a Le Hoai Trung, también enviado especial del secretario general del PCV, To Lam, el máximo dirigente chino señaló que la visita refleja el alto nivel de atención y la prioridad que el Partido y el Estado de Vietnam otorgan a las relaciones bilaterales y a la tradicional amistad entre ambas fuerzas políticas.

En nombre del Partido y del Estado chinos, felicitó el éxito del XIV Congreso Nacional del PCV y transmitió sus felicitaciones a To Lam por haber sido reelegido secretario general, al tiempo que valoró positivamente los resultados de la reciente conversación telefónica entre ambos dirigentes tras la clausura del Congreso.

El líder chino valoró altamente que el XIV Congreso haya elegido una nueva dirección del Partido y definido importantes orientaciones teóricas para la renovación, lo que abre una nueva etapa de desarrollo para Vietnam.

Expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Comité Central del PCV encabezado por el secretario general To Lam, el pueblo vietnamita implementará con éxito la Resolución del XIV Congreso, avanzará firmemente en la construcción del socialismo acorde con las condiciones del país y alcanzará los dos objetivos del “centenario”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores vietnamita transmitió los saludos cordiales y la carta de agradecimiento del secretario general To Lam a Xi Jinping.

Al informar sobre los principales resultados del XIV Congreso, subrayó que este cumplió una responsabilidad histórica de gran trascendencia al sintetizar de manera profunda los 40 años del proceso de Doi Moi (Renovación) y adoptar decisiones estratégicas de largo alcance para el futuro y el destino de Vietnam en una nueva era de desarrollo.

Reafirmó la firme determinación del Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas de construir un país pacífico, independiente, democrático, próspero, civilizado y feliz; de mantener la independencia nacional vinculada al socialismo, con el principio rector de que “el pueblo es la raíz”; de establecer un nuevo modelo de crecimiento y de aplicar de forma coherente una política exterior de independencia, autodeterminación, resiliencia, paz, amistad, cooperación y desarrollo, basada en la multilateralización y diversificación de las relaciones.

También transmitió las felicitaciones del Partido, el Estado y del secretario general To Lam a China por sus notables logros de desarrollo, y valoró altamente las decisiones estratégicas adoptadas por Xi Jinping, que han impulsado un crecimiento de alta calidad, avances significativos en ciencia y tecnología y una importante contribución al crecimiento económico mundial, así como un papel cada vez más relevante y responsable en los asuntos de desarrollo, seguridad, civilización y gobernanza global.

Al evaluar positivamente el dinamismo de las relaciones Vietnam–China bajo la orientación estratégica de los máximos dirigentes de ambos Partidos y países, Le Hoai Trung reafirmó que el Partido y el Estado de Vietnam, así como el secretario general To Lam, siempre conceden gran importancia y prioridad al fortalecimiento de la cooperación con China, y están dispuestos a acompañar a Beijing en una nueva etapa de desarrollo.

Abogó por intensificar los intercambios estratégicos de alto nivel para consolidar las bases política, material y social de la relación bilateral, y promover de manera más profunda y sustancial la Asociación de Cooperación Estratégica Integral y la Comunidad de Futuro Compartido Vietnam–China con significado estratégico.

En consonancia con estas valoraciones, Xi Jinping subrayó que las relaciones binacionales cuentan con una larga tradición de amistad y responden a los intereses fundamentales de ambos países, reafirmando que China siempre concede alta prioridad al desarrollo de relaciones amistosas con Vietnam.

Expresó su disposición a mantener intercambios estratégicos regulares con el secretario general To Lam, a ceñirse a la orientación de los “16 caracteres”, al espíritu de los “cuatro buenos” y a la dirección de los “seis más”. Asimismo, destacó que la aprobación del XV Plan Quinquenal de Desarrollo de China abrirá nuevas oportunidades de cooperación para Vietnam y otros países.

Con motivo del Año Nuevo Lunar, el líder chino transmitió sus mejores deseos de prosperidad y bienestar al Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas, así como al secretario general To Lam.

Previamente, en la mañana del mismo día, el canciller vietnamita sostuvo conversaciones con Liu Haixing, miembro del Comité Central del PCCh y jefe del Departamento de Enlace Internacional del Comité Central del PCCh. Ambas partes felicitaron el éxito del XIV Congreso del PCV y reafirmaron el alto nivel de confianza política entre los dos Partidos.

Coincidieron en continuar fortaleciendo la coordinación entre los órganos de relaciones exteriores, concretar los consensos alcanzados por los máximos dirigentes y promover una cooperación sustancial en comercio, inversión, conectividad de infraestructuras, ciencia y tecnología, educación, cultura y los intercambios entre los pueblos, contribuyendo al desarrollo estable, sostenible y eficaz de las relaciones Vietnam–China./.