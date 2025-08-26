CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL 80º ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN DE AGOSTO Y DEL DÍA NACIONAL DEL 2 DE SEPTIEMBRE EN CUBA: UN VÍVIDO SÍMBOLO DE LA LEGENDARIA SOLIDARIDAD

La tarde del 25 de agosto de 2025, en el histórico Palacio de la Revolución en La Habana, Cuba, se celebró solemnemente el acto por el 80⁰ aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional de la República Socialista de Vietnam (2 de septiembre), impregnado de la inquebrantable amistad y solidaridad entre nuestros dos pueblos.

El evento fue presidido por el Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, con la presencia del Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, miembros del Buró Político, altos dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno cubano, junto a numerosos embajadores, jefes de misiones diplomáticas y la comunidad vietnamita en Cuba.

En su intervención, el Embajador de Vietnam en Cuba, Le Quang Long expresó su profunda gratitud al Partido, Estado y pueblo cubano. El Embajador destacó el gran significado histórico de la Revolución de Agosto, que abrió una nueva era de independencia, libertad y socialismo para Vietnam, además de impulsar poderosamente los movimientos de liberación nacional en todo el mundo.

“En estos 80 años llenos de desafíos, siempre hemos apreciado el valioso apoyo de amigos internacionales, especialmente de Cuba, un amigo, un compañero, un hermano…” - Embajador Le Quang Long.

En representación del liderazgo cubano, el Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, rememoró las páginas heroicas de la solidaridad combativa entre ambas naciones, evocando la inmortal frase del Comandante en Jefe Fidel Castro: “Por Vietnam, estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre”. Destacó el firme y leal apoyo de Vietnam en la lucha contra el bloqueo económico y la inclusión de Cuba en la lista falsa de países patrocinadores del terrorismo, así como las invaluables contribuciones de Vietnam en la agricultura, ayudando a garantizar la seguridad alimentaria de Cuba.

“Para Vietnam, la solidaridad con Cuba es una orden del corazón”. - Canciller Bruno Rodríguez.

Este acto no solo fue una ocasión para rememorar una historia gloriosa, sino también para abrir un nuevo capítulo en la relación especial Vietnam-Cuba, mirando hacia una serie de eventos cruciales: el 65⁰ aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas (1960-2025) y la conmemoración del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (2026).