Centro Financiero Internacional: Nueva plataforma de lanzamiento para Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, presidió una conferencia para anunciar el establecimiento de un Centro Financiero Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) en el país, marcando un hito significativo para Ciudad Ho Chi Minh como una de sus dos ubicaciones operativas.



El IFC en Ciudad Ho Chi Minh abarca un área planificada de aproximadamente 898 hectáreas en los barrios de Saigón, Ben Thanh y la nueva zona urbana de Thu Thiem. (Foto: VNA)



El IFC en Ciudad Ho Chi Minh, cuya puesta en marcha es inminente, abarca un área planificada de aproximadamente 898 hectáreas en los barrios de Saigón, Ben Thanh y la nueva zona urbana de Thu Thiem. El diseño espacial adopta un modelo de anillo alrededor del río Saigón, integrando el centro existente con la nueva área urbana del este.



El subdirector del Departamento de Construcción de la ciudad y jefe del equipo de planificación, Bui Hoa An, destacó la ubicación estratégica y los incentivos gubernamentales ofrecidos en la zona, que incluyen beneficios fiscales y tarifas preferenciales de servicios públicos como electricidad y agua, diseñados para atraer instituciones financieras nacionales e internacionales.

La ciudad también prioriza el desarrollo de infraestructura digital, colaborando con importantes empresas tecnológicas como NVIDIA, Intel, Viettel y FPT para implementar soluciones de software modernas. El área del IFC contará con infraestructura digital integral, ancho de banda robusto y cobertura 5G total.



Aunque el centro de coordinación del IFC se ubicará permanentemente en el edificio en No. 8 calle Nguyen Hue, actualmente en renovación, funciona temporalmente en el Centro de Emprendimiento e Innovación de Ciudad Ho Chi Minh (SIHUB) a partir del 21 de diciembre.



La visión a largo plazo incluye el desarrollo de un IFC a gran escala y de clase mundial en Thu Thiem, aspirado a convertirse en un “Wall Street del Sudeste Asiático”, con torres financieras inteligentes y espacios de trabajo de estándar internacional.



Según el subdirector del Departamento de Finanzas de la ciudad, Quach Ngoc Tuan, el desarrollo del IFC se dividirá en tres fases, utilizando inicialmente la infraestructura existente del centro urbano antes de concentrarse en Thu Thiem en la fase final.



Un pilar clave es el desarrollo de un ecosistema financiero integral. La ciudad ha establecido asociaciones estratégicas, incluido un acuerdo de cooperación con Nasdaq, el segundo índice de valores más grande del mundo, para desarrollar un intercambio de valores internacional y aplicar tecnología de vanguardia. También firmó un Memorando de Entendimiento con Binance, la plataforma de intercambio de activos digitales más grande del mundo, con el objetivo de establecer a Ciudad Ho Chi Minh como un centro influyente de activos digitales en la región.



Además, se están promoviendo productos financieros verdes, servicios de tecnología financiera y un intercambio de productos básicos, aprovechando la ventaja de Vietnam en productos agrícolas. A largo plazo, el IFC servirá como un "espacio de pruebas" para nuevos modelos y productos financieros bajo un marco regulatorio adecuado.



El desarrollo de talento es crucial. La Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh colabora con el Instituto de Finanzas de Nueva York, mientras que la Universidad Vietnamita-Alemana (VGU) implementa programas especializados en gestión y riesgos financieros con la Universidad Goethe de Frankfurt. VGU también planea establecer un centro financiero con expertos globales para programas de capacitación a largo plazo e investigación de políticas.



Según el director del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh, doctor Truong Minh Huy Vu, más de 50 inversores están interesados en el IFC. Durante el Foro Económico de Otoño de 2025, la ciudad identificó 10 socios fundadores. Empresas como Binance y Ant International han expresado su compromiso de cooperar, ofreciendo apoyo en tecnología de cadena de bloques y servicios de pago digital.



A pesar de los desafíos pendientes, con preparativos integrales en infraestructura, tecnología, productos financieros y capital humano, el IFC en Ciudad Ho Chi Minh se proyecta como un nuevo motor de desarrollo que mejorará la competitividad y posición de Vietnam en el sistema financiero global./.