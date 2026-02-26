Centro Financiero Internacional en Ciudad Ho Chi Minh atrae inversiones multimillonarias

Ceremonia de inauguración de la sede principal de la Agencia Ejecutiva del Centro Financiera Internacional en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: Vietnam+)

A pesar de llevar poco tiempo en funcionamiento, el Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC - HCMC) ha logrado posicionarse como un motor clave para atraer inversiones internacionales, con resultados notables en diversos sectores.

A principios de febrero, en el marco de la Exposición Internacional de Aeronáutica de Singapur 2026, VIFC - HCMC y la aerolínea Vietjet anunciaron la creación del Centro Financiero de Aviación Asia-Pacífico, que operará bajo el paraguas de este centro financiero. Este acuerdo dio lugar a compromisos de inversión por más de 6,1 mil millones de dólares, a través de una serie de pactos entre Vietjet y sus socios internacionales.

Previamente, el centro había lanzado el Centro Financiero Marítimo, cuyo objetivo es facilitar el financiamiento del comercio y la logística, respaldado por grandes corporaciones de transporte marítimo.

Además, VIFC - HCMC consiguió una significativa cifra de 2 mil millones de dólares para financiar proyectos de infraestructura en datos urbanos inteligentes, en colaboración con el Grupo tecnológico G42 (Emiratos Árabes Unidos) y varios inversionistas locales.

Otro avance clave fue la creación de un Fondo de Inversión para la economía On-chain, con una capitalización de mil millones de dólares, centrado en tecnologías emergentes como blockchain y la tokenización de activos. Este fondo es el resultado de una alianza estratégica entre VIFC - HCMC, VinaCapital y la Alianza Económica On-chain Global, y ha despertado el interés de numerosos inversionistas extranjeros.

Un ejemplo de este creciente interés internacional es el de Vantage Point Management, una firma de gestión de activos con sede en Singapur y Australia, que tiene como objetivo recaudar hasta 10 mil millones de dólares de inversionistas globales, destinados a proyectos en infraestructura y activos reales. La apertura de VIFC - HCMC está demostrando ser un atractivo para grandes accionistas internacionales que buscan oportunidades en el país.

Para lograr atraer a estos inversionistas internacionales, VIFC - HCMC ha desarrollado políticas altamente competitivas. Los expertos en economía destacan que las ventajas fiscales, como la exención de impuestos sobre la renta de las empresas y los ingresos de los profesionales extranjeros que operan en el centro, colocan a Vietnam en una posición ventajosa frente a otros centros financieros globales.

El economista Tran Hoang Ngan subrayó que los Centros Financieros Internacionales jugarán un papel clave en el impulso del crecimiento económico de Vietnam. Sin embargo, advirtió que, además de las políticas favorables, es necesario crear un ecosistema de inversión robusto en torno al VIFC - HCMC, para que los inversionistas puedan identificar con claridad las oportunidades que ofrece. En este sentido, la próxima creación de la Zona de Libre Comercio Cai Mep Ha se perfila como un factor clave para fortalecer la competitividad del centro.

El economista Nguyen Tri Hieu también coincidió con esta evaluación, señalando que los inversionistas extranjeros no solo evalúan el VIFC - HCMC, sino también el panorama general de inversión en Vietnam. De ahí la importancia de realizar reformas en el entorno económico y regulatorio fuera del centro financiero, para alinearse con las mejores prácticas internacionales.

De cara al futuro, Rich McClellan, director ejecutivo de VIFC - HCMC, destacó que el centro se concentrará en asegurar una operación transparente y profesional, priorizando proyectos innovadores en áreas como finanzas verdes y comercio.

Además, el centro busca consolidar su conexión con los mercados financieros internacionales, fomentando la colaboración con bancos, fondos de inversión y otras instituciones globales, a la vez que se enfoca en atraer y retener a los mejores talentos tanto locales como internacionales.

Con estos esfuerzos, VIFC - HCMC se perfila como un centro financiero clave en la región, abriendo nuevas oportunidades de inversión y desarrollo económico para Vietnam./.