Centro de Innovación de Hanoi impulsará transformación digital e industrias creativas

Tran Quang Hung, presidente del Consejo de Administración del HIC, presenta el modelo de operación del HIC (Foto: Hanoimoi)

El Comité Popular de la capital vietnamita anunció la constitución de la compañía Centro de Innovación de Hanoi (HIC), una institución destinada a guiar la innovación estratégica en el país.



El HIC se concibe como un “cerebro” central que conecta datos, recursos, políticas, tecnología y cultura para abordar los desafíos del desarrollo urbano, operar el ecosistema nacional de innovación, promover una economía y sociedad digitales sostenibles, mejorar la calidad de vida de los residentes y fomentar las industrias creativas, particularmente las industrias culturales vinculadas a la identidad de Hanoi.



La creación del centro coincide con el período de acelerada transformación digital que vive Hanoi, enfrentando una rápida urbanización pero beneficiándose de una población joven, un amplio mercado y una fuerte capacidad para absorber nuevas tecnologías.



Se espera que el centro sirva como campo de pruebas controlado para tecnologías emergentes y nuevos modelos de negocio, así como mecanismo para dar forma e implementar iniciativas innovadoras, contribuyendo a ejecutar la Resolución N° 57-NQ/TW del Buró Político sobre avances en desarrollo científico-tecnológico, innovación y transformación digital nacional, junto con programas de desarrollo urbano inteligente.



El HIC ayudará a atraer talento, capital internacional y tecnologías, creando un entorno para que jóvenes emprendedores crezcan y contribuyan al crecimiento sostenible a medio y largo plazo.



Tran Quang Hung, presidente del Consejo de Administración del HIC, señaló que el centro se enfocará en apoyar a jóvenes innovadores mediante infraestructura de computación, recursos de datos y espacios experimentales; coordinando actividades de incubación y construyendo cadenas de valor desde las ideas hasta productos comercializados a través de plataformas y mercados tecnológicos.



Los clientes del HIC incluirán no solo empresas con sede en Hanoi, sino también ministerios, sectores, localidades y socios internacionales. En su fase inicial, el HIC priorizará la aplicación de inteligencia artificial y big data para la reforma administrativa y la mejora de la calidad de los servicios públicos.



El HIC opera bajo un modelo de cooperación que involucra al Estado, la academia y las empresas, con socios fundadores que incluyen al Comité Popular de Hanoi, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi y la Corporación CMC. El modelo busca alinear mejor la investigación y las políticas con las demandas del mercado, creando motivación para el crecimiento basado en el conocimiento.



Nguyen Trung Chinh, presidente ejecutivo de la Corporación CMC, afirmó que el establecimiento del HIC traduce en acciones concretas las principales políticas sobre ciencia, tecnología y desarrollo del sector privado. Señaló que, aprovechando más de tres décadas de desarrollo tecnológico, CMC se compromete a apoyar la operación efectiva del centro, contribuyendo a posicionar a Hanoi como un centro regional de innovación.



El vicepresidente del Comité Popular capitalino, Truong Viet Dung, explicó que el HIC sigue un modelo en el que el Estado establece la dirección mientras las empresas gestionan las operaciones, con el objetivo de reorganizar los flujos de innovación de la ciudad. Hanoi se comprometió a proporcionar mecanismos, infraestructura y recursos favorables para la operación efectiva del centro.



El teniente general Nguyen Thanh Tung, director de la Policía de Hanoi, informó que, basándose en un sistema de cartografía digital licenciado recibido a finales de 2025, la institución está trabajando con el HIC para desarrollar una plataforma integrada en tiempo real que permita el seguimiento de ubicaciones y la coordinación de patrullas, integrando imágenes, video y datos GPS para apoyar el control a distancia.



El HIC ha identificado prioridades estratégicas para movilizar recursos público-privados y fomentar nuevas fuerzas productivas para la capital. El piloto del ecosistema de seguridad digital se considera no solo un avance tecnológico sino también una solución moderna de gobernanza urbana, sentando las bases para una urbe más inteligente y segura que sirva mejor a sus residentes.



Se espera que el centro contribuya a posicionar la ciudad como destino líder en industrias creativas y tecnológico-culturales en Asia, apoyando los objetivos de aumentar la participación de las industrias culturales en el Producto Interno Bruto conforme a la estrategia de desarrollo hasta 2030, con visión a 2045./.