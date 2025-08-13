Celebrarán numerosos programas artísticos por el 80.º aniversario del Día Nacional de Vietnam

Hanoi (VNA) - Las celebraciones por el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y el Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre) se preparan en todo el país con una serie de programas artísticos grandiosos y significativos.

Estas actividades contribuyen a resaltar los valores históricos y culturales, así como la tradición de “Recordar el origen al beber agua”, despertando el amor por la patria, el orgullo nacional y fortaleciendo el espíritu de unidad entre el pueblo vietnamita.

El programa "Orgullosos de ser vietnamitas" celebra el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional. (Foto: Comité Organizador)

El Departamento de Propaganda y Movilización del Comité Central del Partido, en colaboración con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, el Comité Popular de Hanoi y otras entidades, realizará el programa especial “Orgullosos de ser vietnamitas” la noche del 17 de agosto en el Estadio Nacional My Dinh, en Hanoi.

El evento, que será transmitido en vivo por el canal VTV1 de la Televisión Nacional y diversas plataformas digitales, reunirá a cerca de 500 artistas reconocidos, entre ellos la banda Buc Tuong, los cantantes Tung Duong y Hoa Minzy. Con una puesta en escena cuidadosa, el espectáculo recreará el glorioso recorrido histórico de la nación, promoviendo el espíritu de autosuficiencia, resiliencia y el anhelo de construir un país próspero y poderoso.

El próximo 15 de agosto, en la Plaza de la Revolución de Agosto en Hanoi, se llevará a cabo el programa “Hanoi - Desde el histórico otoño de 1945”, que será también transmitido en vivo por VTV1.

Dividido en tres partes y seis actos, este espectáculo recordará momentos clave de los últimos 80 años en la capital, desde la Revolución de Agosto hasta los períodos de guerra y la evolución de Hanoi en una ciudad moderna y dinámica. Entre los aspectos más destacados se esperan proyecciones en mapping 3D y un espectáculo pirotécnico que combinará música, luces y arte escénico, ofreciendo una experiencia visual y sonora impactante.

Además, el programa “Hanoi - Brillando con la aspiración vietnamita” está previsto para la noche del 31 de agosto en el Centro Nacional de Exposiciones en Dong Anh. Su objetivo es promover la tradición revolucionaria y despertar el deseo de desarrollo nacional. Será transmitido en directo por la Radio y Televisión de la capital, con la participación de artistas profesionales y estudiantes de artes escénicas.

Por su parte, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo ha instado a los comités populares de las provincias y ciudades a organizar actividades culturales y artísticas adecuadas y seguras para esta importante conmemoración.

Estas iniciativas buscan crear un ambiente festivo y entusiasta entre la población. Se alienta la realización de espectáculos artísticos, exposiciones, campañas de propaganda visual y fuegos artificiales para difundir el espíritu de unidad y fortalecer la confianza en el liderazgo del Partido y el Estado.

La conmemoración del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional no solo es una oportunidad para recordar la gloriosa historia de la nación, sino también una fuente de inspiración para impulsar la voluntad de construir un Vietnam próspero y fuerte en esta nueva era./.