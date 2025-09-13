Celebran VI Congreso de Emulación Patriótica de la VNA

Hanoi (VNA)- El VI Congreso Nacional de Emulación Patriótica de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) se celebró el 12 de septiembre en Hanoi para realizar el balance de los resultados de ese movimiento en los últimos cinco años y motivar al personal a continuar esforzándose por cumplimentar las tareas encomendadas por el Partido y el Estado.



La directora general de la VNA, Vu Viet Trang, entrega certificados de mérito a personas con logros sobresalientes en el movimiento de emulación durante el período 2020-2025. (Foto: VNA)





La directora general de la VNA, Vu Viet Trang, interviene en la cita (Foto: VNA)

En su intervención en el evento, al cual asistieron 265 trabajadores ejemplares que representaron a casi mil 900 empleados de la VNA, la directora general de la agencia, Vu Viet Trang, destacó que a lo largo de 80 años de construcción y desarrollo, la entidad siempre valora las actividades de emulación y recompensa de los individuos y colectivos con logros sobresalientes.



"La heroica tradición de las generaciones anteriores y el sacrificio de casi 260 periodistas mártires son ejemplos y lecciones históricas para que los periodistas de hoy se emulen y esfuercen constantemente por producir trabajos de calidad que reflejen la vida y se difundan por el mundo", dijo.



La funcionaria afirmó que la VNA mantiene un papel pionero y principal en la comunicación, al acompañar a la nación en su proceso de construcción y desarrollo, así como reportar el panorama del mundo, con la presencia de sus reporteros en todo el país y los cinco continentes. Con motivo de su 80º aniversario, la agencia tuvo el honor de recibir por tercera vez la Orden Ho Chi Minh por su "larga tradición y sus enormes y excepcionales contribuciones a la causa revolucionaria del Partido y la nación".

La directora general de la VNA, Vu Viet Trang, quien también preside el Consejo de Emulación y Recompensa de la agencia, y los delegados posan para una foto grupal. (Foto: VNA)

Según el Congreso, el movimiento de emulación patriótica para el período 2025-2030 se centrará en seis áreas: estudiar y seguir el pensamiento, la ética y el estilo de Ho Chi Minh; cumplir las tareas políticas de la VNA como una fuente de información oficial del Partido y el Estado; mejorar la calidad, eficiencia y competitividad de la información; renovar y aumentar la tirada de publicaciones y expandir servicios; ampliar las relaciones con agencias noticiosas extranjeras; así como reforzar las condecoraciones extraordinarias y perfeccionar las directrices para la emulación.



La agencia también propuso seis soluciones para renovar el trabajo de emulación y recompensa, haciendo hincapié en el lanzamiento de movimientos prácticos con objetivos específicos, la innovación en el liderazgo, el aumento de la premiación oportuna y la difusión de modelos ejemplares.



Viet Trang hizo un llamado a todo el personal a promover el espíritu de emulación patriótica, la unidad y la responsabilidad colectiva, y a participar con entusiasmo en la emulación con el lema "Promoviendo la fuerza de todo el sector, la VNA se esfuerza por innovar y ser creativa para un fuerte desarrollo en la era de prosperidad y fortaleza de la nación".



Con los logros alcanzados y la promoción de la tradición heroica de la VNA, confió en que en la nueva etapa revolucionaria y en la nueva era, el movimiento de emulación prosperará, y habrá más modelos ejemplares, iniciativas de innovación y transformaciones digitales en las actividades profesionales.

En sintonía con las tendencias de desarrollo del periodismo moderno y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, especialmente en el campo de la comunicación, la VNA ha innovado constantemente en la forma, el contenido y la dirección de la información, mejorando la calidad de la misma para servir a los lectores nacionales e internacionales.



A partir de las mejoras e iniciativas del movimiento de emulación patriótica, la información de la VNA ha experimentado una fuerte innovación y desarrollo, cumpliendo con éxito las tareas de propaganda nacional e internacional y de información de referencia para los líderes del Partido y el Estado.



En promedio, la agencia proporciona anualmente más de 197,440 noticias y artículos y 182,820 fotos a los medios nacionales y extranjeros; emite más de 16,000 especiales de fotos; realiza decenas de exposiciones; y produce miles de gráficos estáticos e interactivos en varios idiomas./.