Celebran primer Festival de Primavera de Yen Tu tras el reconocimiento de la UNESCO

Delegados y monjes ofrecen incienso en la ceremonia inaugural del Festival de Primavera Yen Tu 2026. Foto: Thanh Van/VNA

La provincia norvietnamita de Quang Ninh celebró hoy la ceremonia inaugural del Festival de Primavera de Yen Tu 2026, primera temporada festiva desde que el Complejo de Monumentos y Paisajes de Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son, Kiep Bac fuera inscrito por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, consolidando así su posición en el mapa del patrimonio mundial.



En su discurso, el presidente del Comité Popular provincial, Bui Van Khang, resaltó que Yen Tu no solo es un sitio sagrado que encarna la esencia espiritual de la nación, sino también un lugar donde se fusionan los valores distintivos de la cultura y el budismo vietnamitas. Hace más de siete siglos, el rey-monje Tran Nhan Tong eligió esta montaña como refugio para su vida espiritual y fundó la secta budista de Truc Lam, una corriente zen con una identidad nacional fuerte, orientada al servicio de la sociedad y el país.



Añadió que el festival de 2026 no solo marca el inicio de una nueva temporada de celebraciones, sino que también reafirma la relevancia del sitio tras su reconocimiento internacional. Este estatus de Patrimonio Mundial conlleva mayores responsabilidades en cuanto a la organización, gestión y preservación del espacio cultural, así como en el desarrollo del turismo espiritual, enfocado en la conservación y promoción de sus valores.



Una procesión en la ceremonia. Foto: Thanh Van/VNA



Por su parte, Jonathan Wallace Baker, jefe de la Oficina de la UNESCO en Vietnam, expresó su admiración por el vibrante paisaje espiritual de Yen Tu y destacó que su inscripción en la lista de la UNESCO es un reconocimiento internacional a su profundidad histórica y los valores culturales excepcionales que posee.



Subrayó que el patrimonio solo puede ser sostenible cuando es valorado y transmitido por la comunidad a las futuras generaciones, reiterando el compromiso de la UNESCO de ofrecer apoyo técnico para garantizar una gestión eficaz y equilibrada entre conservación y desarrollo.



El año 2026 también marca un avance en la gestión del sitio con nuevas políticas implementadas en Quang Ninh. La provincia ha aprobado la exención total del costo de entrada al complejo paisajístico de Yen Tu entre 2026 y finales de 2028, como muestra de agradecimiento a los residentes y visitantes. Además, el estacionamiento en la terminal de Ha Kieu será gratuito hasta finales de 2026, y los visitantes contarán con seguro sin costo durante su visita.

Vista panorámica de la ceremonia. Foto: Thanh Van/VNA

Es importante destacar que Quang Ninh ha sido pionera en el uso de tecnologías de inteligencia artificial para la gestión del patrimonio, implementando un sistema automatizado de reconocimiento de visitantes. Esta medida mejora la calidad de los servicios y refleja un enfoque moderno, orientado a que el patrimonio sea verdaderamente propiedad de la comunidad.



Gracias al reconocimiento internacional y a estas políticas, el sitio recibió alrededor de 171.000 visitantes durante los nueve días del feriado del Año Nuevo Lunar (del 14 al 22 de febrero), una cifra 2,2 veces mayor a la del mismo período en 2025.



Con los valores perdurables de la escuela zen Truc Lam y su estatus como Patrimonio Mundial, el Festival de Primavera de Yen Tu 2026 abre una nueva etapa para el turismo en Quang Ninh, conectando la tradición histórica con la modernidad y proyectando los valores culturales de Vietnam al mundo./.