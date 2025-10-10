Celebran Fiesta Nacional de Vietnam en Argentina

Buenos Aires (VNA)- La Embajada de Vietnam en Argentina celebró el 9 de octubre el 80 aniversario del Día Nacional en Buenos Aires, en el marco de un Festival Gastronómico bajo el lema “Gastronomía de Vietnam: un viaje de sabores, cultura y herencia”.

La embajadora de Vietnam en Argentina, Ngo Minh Nguyet. (Foto: VNA)





El evento contó con la presencia del diputado Santiago Paulini, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Argentina–Vietnam; del senador Maximiliano Abad, perteneciente al Grupo Parlamentario de Amistad con la Región Asiática; además de numerosos embajadores, representantes del cuerpo diplomático y amigos argentinos.



La embajadora de Vietnam en Argentina, Ngo Minh Nguyet, destacó el significado histórico del 2 de septiembre de 1945, día en que el Presidente Ho Chi Minh proclamó la independencia del país, dando nacimiento a la República Democrática de Vietnam, el primer Estado democrático popular del Sudeste Asiático, que marcó el inicio de una nueva era de independencia, libertad y desarrollo nacional.



La embajadora subrayó que, desde ese momento histórico, el pueblo vietnamita ha emprendido un arduo camino para construir un Gobierno del pueblo, defender la patria y avanzar firmemente al socialismo, con el objetivo de lograr una nación “rica, fuerte, democrática, justa y civilizada.”



A lo largo de ocho décadas, Vietnam ha pasado de ser un país devastado por la guerra y la pobreza a convertirse en una economía dinámica, con relaciones diplomáticas con 194 países.



Actualmente, Vietnam figura entre las 32 mayores economías y los 20 países con mayor volumen comercial del mundo.



La embajadora Ngo Minh Nguyet reafirmó el compromiso de Vietnam con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su aspiración de convertirse en un país en desarrollo moderno, de ingreso medio-alto para 2030, y en una nación desarrollada, de ingreso alto para 2045.



Asimismo, expresó su profundo agradecimiento a los amigos y pueblos del mundo, especialmente al pueblo argentino, por su acompañamiento y apoyo a lo largo de las ocho décadas de independencia y construcción nacional.

En el marco de la celebración, el Festival Gastronómico Vietnamita ofreció a los asistentes una experiencia culinaria única con platos tradicionales como Pho (sopa de fideos de arroz con carne de ternera), rollitos de primavera, arroz frito, postre de longán y café vietnamita, que conquistaron el paladar de los invitados.



Además, una exposición fotográfica sobre el país, su gente y su cultura atrajo la atención de los presentes, permitiendo descubrir un Vietnam vibrante, hospitalario y lleno de identidad, una nación que avanza con confianza hacia el futuro, comprometida con la paz, la cooperación y el desarrollo global./.