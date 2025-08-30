Celebran ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional

Hanoi (VNA) – Un gran ensayo general a nivel estatal para conmemorar el 80 aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y el Día Nacional (2 de septiembre) se llevó a cabo en la Plaza Ba Dinh, en Hanoi, con la participación de fuerzas armadas y civil.



El ensayo final a nivel estatal tiene lugar en una plaza Dinh, Hanoi, el 30 de agosto por la mañana. Foto: Hoang Ha/VNP

Listo para la ceremonia oficial



A pesar de la lluvia intermitente, el ensayo se desarrolló sin contratiempos, demostrando el alto nivel de preparación para el evento oficial del 2 de septiembre.



A la actividad asistieron numerosos líderes de alto rango, entre ellos el primer ministro Pham Minh Chinh, el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista, Tran Cam Tu, el ministro de Defensa Nacional, general Phan Van Giang, el ministro de Seguridad Pública, general Luong Tam Quang, así como varios miembros del Comité Central del Partido y dirigentes de ministerios, departamentos, organismos del gobierno central y de la ciudad de Hanoi.



La ceremonia comenzó con la tradicional procesión de la antorcha y el encendido del fuego, símbolo de las aspiraciones y la fortaleza del pueblo. El encargado del ritual fue el teniente general y héroe de las Fuerzas Armadas, Nguyen Duc Soat, reconocido por haber derribado seis aviones enemigos. A continuación, se realizó una solemne ceremonia de izamiento de la bandera en la plaza Ba Dinh, acompañada del disparo de salvas de cañón desde el estadio My Dinh.



El ensayo general estuvo meticulosamente organizado en dos partes: los rituales oficiales del Estado y el desfile militar. Participaron cerca de 16.000 personas, distribuidas en 43 bloques marchantes (26 del Ejército y 17 de la Policía), 18 bloques en formación estática, 14 con vehículos motorizados y delegaciones de fuerzas armadas extranjeras.



Tras esta revisión general, las fuerzas involucradas participarán en el acto oficial que se celebrará el 2 de septiembre a las 6:30 a.m. en la plaza Ba Dinh.



Un ambiente de celebración nacional



Desde la noche del 29 de agosto, decenas de miles de personas, tanto de la capital como de otras regiones, se congregaron a lo largo de las calles para dar la bienvenida y alentar a las fuerzas participantes. La mañana del 30 de agosto, la plaza Ba Dinh y sus alrededores se llenaron de una multitud entusiasta, en un ambiente solemne y cargado de orgullo nacional.



Para garantizar la seguridad y el buen desarrollo del evento, el Ejército, la Policía y las autoridades de Hanoi implementaron medidas coordinadas en materia de seguridad, tráfico y logística para el público asistente.



Días antes, el Ministerio de Seguridad Pública organizó una ceremonia de puesta en marcha, en la que instó a las unidades implicadas a mantener un alto sentido de responsabilidad para asegurar el orden y la seguridad total durante el desfile y las celebraciones del 2 de septiembre.



El Departamento de Construcción de Hanoi, por su parte, ha dispuesto cientos de espacios gratuitos para aparcar, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes asistan tanto al ensayo como al acto oficial. Esta medida refleja el espíritu de responsabilidad y hospitalidad de la capital.



En el contexto, la Agencia Vietnamita de Noticias de Vietnam (VNA) también ha habilitado un área especial de exhibición en su sede en el número 5 de la calle Ly Thuong Kiet. Allí se puede ver una recreación en 3D del momento histórico del 2 de septiembre de 1945, cuando el Presidente Ho Chi Minh proclamó la independencia del país. Este espacio permanecerá abierto durante los días festivos, permitiendo al público visitarlo y fortalecer el orgullo nacional./.