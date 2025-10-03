Celebran en Vietnam el 80º aniversario del Partido del Trabajo de Corea

Hanoi (VNA)- El miembro del Buró Político y presidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Do Van Chien, asistió hoy a una recepción con motivo del 80º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea (10/10/1945 – 2025).

Do Van Chien, miembro del Buró Político y presidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, con delegados. Foto: VNA



También estuvieron presentes representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Industria y Comercio, así como de otros ministerios y organizaciones de amistad con Corea del Norte.



Durante el acto, el viceministro permanente de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Vu, transmitió las felicitaciones de los líderes del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam a sus homólogos norcoreanos.



Destacó el crecimiento y desarrollo del Partido del Trabajo de Corea durante los últimos 80 años y reafirmó la relación de camaradería y colaboración entre ambos partidos y pueblos, confiando en que la tradición de ayuda mutua se mantendrá de manera sostenible.

En su intervención, el embajador de Corea del Norte en Vietnam, Ri Sung Guk, resaltó los logros alcanzados por su país bajo la dirección de los presidentes Kim Il-sung, Kim Jong-il y, actualmente, Kim Jong-un.



Subrayó la amistad y cooperación tradicional entre ambos partidos y estados, fundada por Kim Il-sung y Ho Chi Minh y consolidada por generaciones sucesivas de líderes de ambos países.



El diplomático felicitó los logros alcanzados por el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam, y expresó su confianza en que el Partido Comunista de Vietnam, bajo el liderazgo del secretario general To Lam, implementará con éxito el XIV Congreso del Partido y alcanzará los objetivos de convertir a Vietnam en un país industrializado de ingresos medios altos para 2030 y en un estado desarrollado de ingresos altos para 2045./.