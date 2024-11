Celebran en Venezuela coloquio por 80 aniversario de fundación del Ejército Popular de Vietnam

Hanoi (VNA)- La Embajada de Hanoi en Venezuela, junto con el Instituto de Estudios Estratégicos Operacionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Libertador Simón Bolívar (IESEOFANB), organizó un coloquio sobre el proceso de fundación y desarrollo del Ejército Popular de Vietnam (EPV).



Los delegados participan en el coloquio. (Fuente: Embajada de Vietnam en Venezuela)



La actividad fue celebrada el 20 de noviembre en conmemoración al 80 aniversario de la fundación del EPV el 22 de diciembre de 1944 y los 35 años del Día de Defensa Nacional de Todo el pueblo.



En su intervención, el embajador Vu Trung My resaltó el significado del día 22 de diciembre de 1944 cuando se estableció la Brigada de Propaganda Armada para la Liberación de Vietnam, predecesor del EPV, a petición del Presidente Ho Chi Minh.



Pasando 80 años de construcción y desarrollo, señaló, el EPV ha crecido constantemente, reafirmando su valía como un ejército revolucionario, que nació del pueblo y lucha por el pueblo.



Según el embajador, el hecho de que el Partido y el Estado de Vietnam designaran el 22 de diciembre de 1989 como el Día de la Defensa Nacional refleja tanto la continuación de la tradición de lucha del pueblo vietnamita para defender el país, como la reafirmación de la postura del Partido Comunista de Vietnam de que todo el pueblo debe participar en la construcción y defensa de la Patria, con las fuerzas armadas populares como núcleo central.



Richard Ruiz Álvarez, subdirector del IESEOFANB, expresó su admiración ante las hazañas gloriosas del EPV en la resistencia pasada contra la invasión de enemigos y en la causa de construcción y defensa de la Patria.



Esta es una fuerza armada hábil, disciplinada y absolutamente leal al liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, enfatizó.



También resaltó el papel y las contribuciones del general legendario Vo Nguyen Giap, discípulo excelente del Presidente Ho Chi Minh y primer comandante de la Brigada de Propaganda Armada para la Liberación de Vietnam.



En el coloquio, el embajador Vu Trung My y el coronel Vu The Trung, agregado militar de Vietnam en Caracas compartieron y respondieron preguntas para aclarar la situación y las políticas de defensa de la nación indochina./.