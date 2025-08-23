Celebran en Laos el 80.º aniversario del Día Nacional de Vietnam

Vientiane (VNA) – La Embajada de Vietnam en Laos ofreció el 22 de agosto una recepción en esta capital para conmemorar el 80.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre).



La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, y su homóloga laosiana, Pany Yathotou, y otros delegados, cortan un pastel para celebrar el 80.º aniversario de la Independencia de Vietnam. (Fuente: VNA)



El acto contó con la presencia de la vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, y su homóloga laosiana, Pany Yathotou, así como dirigentes del Partido, el Estado, la Asamblea Nacional, el Gobierno y organizaciones de masas de Laos, junto con miembros de la comunidad vietnamita e invitados internacionales.



Al intervenir en la ceremonia, el embajador vietnamita en Laos, Nguyen Minh Tam, repasó el orgulloso trayecto de la nación durante las últimas ocho décadas desde que el Presidente Ho Chi Minh proclamó la independencia, dando nacimiento a la República Democrática de Vietnam, hoy República Socialista de Vietnam.

Destacó que bajo el liderazgo del Partido Comunista, el pueblo vietnamita obtuvo históricas victorias en las luchas por la liberación y reunificación nacional, y posteriormente emprendió un proceso de renovación integral. Ello ha traído notables logros en el desarrollo socioeconómico, la consolidación de la defensa y la seguridad nacionales, la ampliación de las relaciones exteriores y una profunda integración internacional.



Subrayó que, de ser un país pobre y devastado por la guerra, Vietnam se ha convertido en una de las economías líderes de la ASEAN y en un destino atractivo para inversores, turistas y socios internacionales. Vietnam participa de manera activa y responsable en los mecanismos de cooperación regionales y globales, contribuyendo a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.



El diplomático enfatizó que, a lo largo de los 80 años de historia de Vietnam, la especial solidaridad y los estrechos lazos con Laos han sido una fuente vital de fortaleza para la revolución vietnamita. Ambas naciones siempre han estado hombro con hombro en diferentes períodos históricos y hoy continúan acompañándose en su desarrollo nacional.

Expresó el profundo agradecimiento de Vietnam por el sincero apoyo del pueblo laosiano, así como la valiosa asistencia de los amigos internacionales.



En un ambiente de amistad, la vicepresidenta Anh Xuan y su homóloga Pany Yathotou, junto con otros delegados, cortaron un pastel para celebrar el Día Nacional de Vietnam y disfrutaron de actuaciones culturales con canciones líricas que exaltaron la patria, el orgullo nacional y la gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral entre Vietnam y Laos./.