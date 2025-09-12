Celebran en Chile 80 aniversario de la Independencia de Vietnam

Buenos Aires (VNA) - La Embajada de Vietnam en Chile conmemoró este lunes en Santiago el 80 aniversario de la Independencia del país asiático (2 de septiembre), en un acto solemne.



El embajador de Vietnam en Chile, Nguyen Viet Cuong, habla en el evento. (Foto: Embajada de Vietnam en Chile)

El embajador de Vietnam en Chile, Nguyen Viet Cuong, y el subsecretario interino de Relaciones Exteriores de Chile, Rodrigo Olsen Olivares, en el evento. (Foto: Embajada de Vietnam en Chile)



Al acto asistieron el subsecretario interino de Relaciones Exteriores de Chile, Rodrigo Olsen Olivares, secretario general de Política Exterior, así como embajadores, jefes de misiones diplomáticas y un nutrido grupo de connacionales.

En su intervención, Olsen Olivares transmitió el saludo del canciller Alberto Van Klaveren al pueblo y al Gobierno de Vietnam con motivo de esta fecha histórica, y expresó el deseo de fortalecer aún más la asociación integral entre ambos países.

Por su parte, el embajador vietnamita en Chile, Nguyen Viet Cuong, repasó los hitos de la lucha por la independencia, la defensa de la soberanía y el desarrollo nacional durante las últimas ocho décadas.

Embajadores de los países de la ASEAN en Chile y representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en el evento. (Foto: Embajada de Vietnam en Chile)

Destacó asimismo los logros en materia de crecimiento económico y social alcanzados durante casi cuatro décadas de la Renovación (Doi Moi).

El diplomático subrayó que Vietnam se ha fijado como objetivo convertirse en un país desarrollado y de ingresos altos en 2045, impulsando la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, el perfeccionamiento institucional, la integración internacional y el desarrollo del sector privado.

Agradeció el apoyo y la solidaridad del pueblo chileno, recordando que la amistad bilateral se cimentó en el histórico encuentro de 1969 entre el presidente Ho Chi Minh y el entonces mandatario Salvador Allende, y que Chile fue uno de los primeros países latinoamericanos en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam en 1971.

El embajador afirmó que, en más de medio siglo, esa relación no ha dejado de consolidarse y que la visita oficial del presidente de Vietnam, Luong Cuong, a Chile en noviembre de 2024 marcó un hito en la cooperación bilateral.

Vietnam y Chile celebrarán en 2026 el 55 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, efeméride que ya cuenta con iniciativas conmemorativas como el concurso de pintura lanzado por la Embajada de Vietnam en Santiago, con el fin de promover el intercambio cultural y la comprensión mutua./