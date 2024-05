Celebran 10 años del complejo paisajístico de Trang An reconocido como patrimonio mundial

Ninh Binh, Vietnam (VNA)- La provincia norteña vietnamita de Ninh Binh celebró el 26 de abril el décimo aniversario del reconocimiento del complejo paisajístico de Trang An como Patrimonio cultural y natural mundial (2014 – 2024) por la UNESCO.



En el evento (Fuente:VNA)



Al dar palabras en el acto de ceremonia, el viceprimer ministro Tran Luu Quang destacó que Trang An es un guión del pasado con el presente donde se crean sedimentos culturales, históricos y paisajísticos.



Tras 10 años de reconocimiento, el lugar es considerado uno de los modelos más destacados del mundo por la combinación exitosa de desarrollo económico y turismo sostenible. También se convierte en un símbolo del compromiso responsable de Vietnam en la implementación de la convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural y natural mundial, enfatizó Luu Quang.



El Viceprimer ministro pidió al gobierno local que promueva la participación activa y responsable de los pobladores que viven en el área patrimonial, así como de expertos nacionales e internacionales en la conservación y desarrollo de los valores de Trang An.

Según la presidenta de la 42 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Simona-Mirela Miculescu, el evento no solo marca una década de reconocimiento global sobre los grandes valores de este tesoro natural y cultural, sino que también es una ocasión para honrar los esfuerzos de Trang An en la preservación y el desarrollo sostenible del patrimonio.



Gracias a su enfoque de múltiples partes interesadas y su cooperación innovadora, Trang An se ha convertido en un modelo en el que las comunidades locales no son simplemente beneficiarias sino que también son los actores principales para garantizar una armonía entre el turismo sostenible y conservación del patrimonio, elogió.



Esperó que en los próximos 10 años, Trang An siga desarrollando las actividades de cooperación y conservación hacia un futuro brillante y sostenible.

Ubicado en la provincia norteña de Ninh Binh, cerca del delta del río Rojo, el sitio que fue honrado por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad en 2014, cubre un área total de seis mil 226 hectáreas y está rodeado por una zona de amortiguamiento de más de seis mil 20 hectáreas, compuesta principalmente de tierras rurales con arrozales.



El lugar abarca 20 comunas y distritos en cinco distritos y ciudades de Ninh Binh, que comprenden la antigua capital de Hoa Lu, el paisaje escénico de Trang An-Tam Coc-Bich Dong y el bosque de uso especial de Hoa Lu./.