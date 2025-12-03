Celebra Cuba 65 años de relaciones diplomáticas con Vietnam

Mayabeque, Cuba (VNA)-El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung y su comitiva, de visita de trabajo en Cuba, asistieron a la ceremonia conmemorativa del 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Vietnam (2 de diciembre de 1960-2025), organizada por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Mayabeque.

El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung entrega de forma simbólica al vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, la segunda parte financiera del Programa de Donaciones para apoyar al pueblo cubano "65 años de amistad Vietnam-Cuba", organizado por la Cruz Roja de Vietnam. (Foto: VNA)

El evento contó también con la participación del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez; el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández, miembros del Buró Político y del Comité Central del Partido, dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno, organizaciones sociopolíticas y un gran número de ciudadanos cubanos, así como representantes del cuerpo diplomático acreditado en Cuba.



Al usar sus palabras en la ceremonia, en nombre de los líderes del Partido y el Estado de Vietnam, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung afirmó que la relación entre Vietnam y Cuba es un patrimonio común invaluable de ambos pueblos y un modelo brillante en las relaciones internacionales.



Enfatizó que, en el futuro próximo, ambos países deben promover aún más la tradición de solidaridad, seguir firmemente el camino de la independencia y la autodeterminación, profundizar constantemente la confianza política y ampliar la cooperación sustancial y creativa en todos los ámbitos.

Vietnam y Cuba necesitan seguir acompañándose, compartiendo experiencias, apoyándose mutuamente para superar las dificultades y trabajando por el desarrollo sostenible, elevando la relación a un nuevo nivel, digno del valioso legado que generaciones anteriores, incluyendo al presidente Ho Chi Minh y al líder Fidel Castro, y los pueblos de ambos países, han cultivado con esfuerzo, contribuyendo a la construcción de un mundo justo, civilizado y progresista, dijo.



Por su parte, Miguel Díaz-Canel Bermúdez expresó las condolencias y la solidaridad del pueblo cubano con el pueblo vietnamita afectado por las recientes inundaciones y desastres naturales.



Reiteró las palabras inmortales del Comandante en Jefe Fidel Castro: "¡Por Vietnam, Cuba está dispuesta a dar hasta su propia sangre!", así como el especial cariño del Presidente Ho Chi Minh dedicado al pueblo cubano.



Vietnam y Cuba han superado juntos muchas dificultades, construyendo una relación amistosa y ejemplar, afirmó el presidente cubano.



Al recordar el Año de la Amistad Vietnam-Cuba de 2025, evaluó que la relación bilateral tuvo un año exitoso con numerosos eventos importantes, incluyendo numerosas visitas de alto nivel e intercambios fructíferos entre ambos partidos y países.



Las activas actividades del Año de la Amistad Vietnam-Cuba han producido resultados claros, impactando positivamente el desarrollo socioeconómico de cada país, demostrando la especial solidaridad y amistad entre los pueblos de ambos países, valoró.



En esta ocasión, el Primer Secretario Miguel Díaz-Canel también expresó su agradecimiento al pueblo vietnamita por las donaciones y el apoyo al pueblo cubano a través del programa organizado por la Cruz Roja de Vietnam, considerándolo un testimonio de la profunda, estrecha y sincera relación entre ambos países hermanos.



En el marco del evento, Ho Quoc Dung entregó de forma simbólica al vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, la segunda parte financiera del Programa de Donaciones para apoyar al pueblo cubano "65 años de amistad Vietnam-Cuba", organizado por la Cruz Roja de Vietnam.



Tras la ceremonia, Ho Quoc Dung, Miguel Díaz-Canel y altos dirigentes de ambos países asistieron al acto de colocación de la primera piedra del proyecto de ayuda no reembolsable para parques de energía solar en Cuba.



Según el plan, Vietnam apoyará a Cuba en la construcción de cuatro plantas de energía solar, con una capacidad total de 80 MW y 20 MW de contenedores de almacenamiento en la provincia de Mayabeque./.