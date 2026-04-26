Casi 8.000 corredores participan en el AirAsia RedRun Da Nang 2026. Foto: VNA

Cerca de 8.000 atletas nacionales e internacionales participaron en el AirAsia RedRun Da Nang 2026 – Media Maratón, celebrado en el Parque Bien Dong, en la ciudad central de Da Nang.

​La competición, organizada los días 25 y 26 de abril (con jornada principal el día 26), incluyó distancias de 5 km, 10 km y 21 km, con salida y meta en el mismo parque.

​El evento formó parte de las actividades en conmemoración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual (26 de abril), promovido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) bajo el lema “Propiedad intelectual y deporte: impulsar la innovación”.

​Durante la inauguración, la subdirectora de la Oficina de Derechos de Autor, Pham Thi Kim Oanh, destacó que el deporte no solo contribuye a la salud, sino que también constituye una industria de valor, en la que la propiedad intelectual desempeña un papel clave en la protección y desarrollo de productos, marcas y contenidos. El evento busca además fomentar el respeto por los derechos de propiedad intelectual y promover un entorno creativo saludable.

​En su primera edición en Vietnam, el AirAsia RedRun eligió Da Nang como sede inicial, consolidándose como un evento de carácter deportivo, cultural y turístico que contribuye a proyectar la imagen del país a nivel internacional y a impulsar la práctica del deporte entre la población.

​En la distancia de 21 km, Trinh Minh Tam se impuso en la categoría masculina con un tiempo de 1:14:02, mientras que Le Thi Lam ganó en la femenina con 1:21:54. En los 10 km, Tran Ba Cuong (33:29) y Bui Thi Ngan (38:23) se alzaron con el primer lugar en sus respectivas categorías. En los 5 km, los vencedores fueron Mai Quy Phong y Le Thi Tuyet.

Según los organizadores, las condiciones naturales, la infraestructura moderna y el dinamismo urbano convierten a Da Nang en un destino idóneo para eventos deportivos de gran escala. La carrera no solo promueve un estilo de vida saludable, sino que también abre oportunidades para el desarrollo del turismo deportivo, una tendencia en crecimiento a nivel global.

​El evento fue operado por la empresa DHA Vietnam, con experiencia en la organización de maratones a gran escala, y se espera que la colaboración entre autoridades, empresas y socios internacionales contribuya a elevar el nivel de las carreras en Vietnam al ámbito regional e internacional./.