Casi 10.000 estudiantes participarán en el Día Nacional del Emprendimiento de Vietnam 2026

Los visitantes recorren la exposición de demostración tecnológica en el Día del Emprendimiento e Innovación de la ciudad de Da Nang – SURF 2025. Foto: VNA

El VIII Día Nacional del Emprendimiento para estudiantes de educación secundaria, universitaria y de formación profesional (SV_STARTUP) se celebrará del 17 al 19 de abril en la Academia Bancaria de Vietnam, en Hanoi, con la participación de cerca de 10.000 estudiantes.

El evento está organizado por el Ministerio de Educación y Formación y la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh, en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI).

La iniciativa busca impulsar el espíritu emprendedor e innovador entre los estudiantes, fomentar una cultura de emprendimiento en las instituciones educativas y fortalecer la conexión entre escuelas, estudiantes, expertos, empresas y entidades de apoyo. Asimismo, pretende mejorar la orientación profesional, la inserción laboral y el apoyo al emprendimiento en el sector educativo.

Este año marca la primera implementación del Programa de Apoyo al Emprendimiento Estudiantil para el período 2026–2035, aprobado mediante la Decisión N.º 336/QD-TTg del 25 de febrero de 2026 del Primer Ministro. El programa se enmarca en el enfoque de “hacerlo de verdad – competir de verdad”, con el objetivo de pasar de un movimiento general a resultados concretos, priorizando productos reales, pruebas, cooperación efectiva e impacto tangible.

Según el comité organizador, el evento contará con la participación de unas 50 empresas, además de expertos y asesores en actividades de conexión y apoyo a la inversión. La inauguración está prevista para las 8:00 del 18 de abril y la clausura para las 14:00 del 19 de abril, en la propia Academia Bancaria.

En el marco del programa se llevarán a cabo actividades de asesoramiento especializado y conexión de inversión entre los equipos participantes, empresas, inversores, organizaciones de apoyo y expertos; la final del concurso “Estudiantes con ideas emprendedoras” en su octava edición; una conferencia de impulso al Programa de Apoyo al Emprendimiento 2026–2035; y el foro “Emprendimiento desde las escuelas en el período 2026–2035: oportunidades, recursos y acción”.

El concurso fue lanzado en diciembre de 2025 y, en dos meses, recibió 880 proyectos procedentes de instituciones de educación superior, formación profesional y educación general.

El certamen se desarrolla desde el nivel institucional y local hasta las semifinales y la final, con énfasis en la evaluación de la autenticidad y viabilidad de los proyectos. Las propuestas que avanzan a semifinales deben cumplir requisitos documentales, y las instituciones son responsables de la veracidad de los resultados de selección.

Los proyectos de esta edición se concentran en cinco áreas: industria, manufactura, inteligencia artificial (IA) y STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas); agricultura, medio ambiente y energía; educación, cultura, turismo y finanzas; salud y bienestar; y negocios de impacto social.

Bajo el enfoque de “hacerlo de verdad – competir de verdad”, el comité organizador prioriza los proyectos con prototipos, pruebas, retroalimentación de usuarios o socios, documentación técnica y datos de implementación, reduciendo el peso de las presentaciones teóricas y reforzando la coherencia entre los expedientes y la práctica.

Según datos de las instituciones educativas, en el año académico 2025–2026 se registraron entre 8.000 y 8.500 actividades de apoyo al emprendimiento, con la participación de casi 5 millones de estudiantes. Además, se desarrollaron más de 20.000 proyectos e ideas, de los cuales más de 5.000 lograron resultados concretos como pruebas, cooperación, premios o ingresos./.