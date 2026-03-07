Carbono forestal abre nuevas oportunidades sostenibles para los bosques de Vietnam

Tecnología de teledetección para el monitoreo y la verificación de créditos de carbono forestal en Vietnam. Foto: Fuente Departamento Nacional de Teledetección

La creación y el desarrollo del mercado de carbono forestal están abriendo importantes oportunidades para que el sector forestal de Vietnam movilice nuevas fuentes de recursos destinadas a la protección y el desarrollo de los bosques, al tiempo que generan medios de vida sostenibles para la población.

Según Pham Hong Luong, subdirector del Departamento de Silvicultura y Protección Forestal del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, la implementación del mecanismo de pago por carbono forestal a través del acuerdo de pago por reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la región Centro- Norte (ERPA) ha producido impactos claros en los ámbitos económico, social y ambiental.

En concreto, Vietnam ha ingresado 56,5 millones de dólares, que han permitido apoyar directamente a más de 77.700 hogares y cerca de 2.000 comunidades que participan en la protección forestal, entre ellas más de 40.000 personas pertenecientes a minorías étnicas.

Los recursos financieros procedentes del carbono forestal no solo contribuyen a mejorar los medios de vida de la población, sino que también se destinan a la inversión en infraestructuras rurales, a la mejora de las condiciones de vida y al fortalecimiento del papel de las comunidades en la gestión y protección de los bosques. Cuando la población se beneficia de manera directa de la conservación forestal, se refuerzan la conciencia y la responsabilidad en la protección de los recursos forestales, lo que contribuye a reducir las infracciones de la legislación forestal.