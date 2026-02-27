Cancilleres de Vietnam y Portugal se reúnen en Hanoi

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, se reunió con el ministro de Estado y de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel. Foto: An Dang - VNA

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, se reunió hoy en Hanoi con el ministro de Estado y de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, en el marco de la visita oficial de este último al país indochino.



Al dar la bienvenida a Rangel, Hoai Trung señaló que esta es la primera visita al país de un ministro de un Estado miembro de la Unión Europea (UE) tras el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y la reciente visita del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.



El viaje demuestra la determinación de Portugal, así como la de la UE, de seguir fortaleciendo la cooperación multifacética con Vietnam, afirmó, al celebrar la inauguración oficial de la Embajada de Portugal en Hanoi.



El ministro vietnamita informó a su invitado sobre los principales resultados del XIV Congreso Nacional del Partido, incluyendo las principales orientaciones de desarrollo y las nuevas direcciones de la política exterior de Vietnam.



Para profundizar los lazos bilaterales, Hoai Trung propuso incrementar los intercambios de delegaciones a todos los niveles y entre los Partidos, Estados, Parlamentos y ciudadanos de ambos países, maximizando así el potencial de cooperación.



Sugirió establecer canales y mecanismos para apoyar a las empresas de ambos países en la conectividad, la inversión y la cooperación en áreas que coincidan con las fortalezas y necesidades de cada parte. También instó a Portugal a alentar activamente a los demás Estados miembros de la UE para que ratifiquen pronto el Tratado de Protección de Inversiones entre el bloque continental y Vietnam (EVIPA).



Por su parte, Rangel felicitó a Vietnam por el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido y expresó su admiración por los logros socioeconómicos del país y su creciente prestigio internacional.



Subrayando los centenarios lazos históricos entre ambas naciones, afirmó que Portugal considera a Vietnam un socio importante en el Sudeste Asiático y desea seguir fortaleciendo la cooperación multifacética.



Panorama de la cita. Foto: An Dang - VNA



La apertura de la Embajada de Portugal en Hanoi, subrayó, constituye una prueba fehaciente del sólido desarrollo de las relaciones después de 50 años del establecimiento de los nexos diplomáticos.



Tras resaltar el importante potencial sin explotar, especialmente en comercio e inversión, Rangel reveló que las empresas portuguesas desean aumentar su presencia en Vietnam en sectores como energías renovables, cultura y deportes.



Los dos ministros acordaron colaborar estrechamente para promover las relaciones de Portugal con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), de Vietnam con la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), así como entre la ASEAN y la UE.



Coincidieron en convertir la cooperación económica, comercial y en inversión en un pilar fundamental de las relaciones bilaterales, intensificando la colaboración en economía marítima, energías renovables, educación y formación, emprendimiento, innovación y conectividad entre localidades.



Acordaron implementar eficazmente los mecanismos y acuerdos de cooperación existentes, promoviendo la negociación y firma de convenios sobre exención de visados para titulares de pasaportes diplomáticos, la cooperación judicial y la colaboración entre las cámaras de comercio e industria.



Los funcionarios también discutieron cuestiones internacionales de interés mutuo, destacando la importancia del respeto al derecho internacional y al multilateralismo para abordar los desafíos tradicionales y no convencionales./.