Canciller vietnamita propone ampliar lazos entre prefectura japonesa y localidades vietnamitas

El ministro de Asuntos Exteriores, Le Hoai Trung, en la reunión con el gobernador de Okayama, Ibaragi Ryuta. (Foto: Ministerio de Asuntos Exteriores)

El ministro de Asuntos Exteriores, Le Hoai Trung, instó a la prefectura japonesa de Okayama a fortalecer la cooperación con las localidades vietnamitas, especialmente en inversión, alta tecnología y otros campos con potencial.

Al recibir al gobernador de Okayama, Ibaragi Ryuta, durante su visita de trabajo a Vietnam el 27 de marzo, el ministro expresó su satisfacción por el sólido desarrollo y el creciente nivel de confianza política de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón.

Destacó además los vínculos cada vez más sustantivos entre Okayama y Vietnam, especialmente a través de la creciente presencia de empresas de la prefectura japonesa que invierten en el país del Sudeste Asiático.

Hoai Trung agradeció al gobernador y a las autoridades de Okayama por su continuo apoyo y por crear condiciones favorables para la comunidad vietnamita de alrededor de 13.000 personas que viven y trabajan en la prefectura.

Aprovechó la ocasión para invitar a Ibaragi a enviar una delegación empresarial para participar en el segundo Foro de Cooperación local Vietnam – Japón, previsto para celebrarse en la ciudad central de Hue en el tercer trimestre de 2026.

También presente en la recepción, el vicepresidente del Comité Popular de Son La, Dang Ngoc Hau, presentó el potencial y las fortalezas de esta provincia montañosa del norte. Expresó su deseo de impulsar la cooperación con Okayama en el suministro de recursos humanos de alta calidad, el procesamiento y la manufactura, la agricultura de alta tecnología, la inversión y el turismo.

Por su parte, Ibaragi coincidió con las propuestas planteadas por Hoai Trung y reafirmó su intención de seguir fortaleciendo la cooperación con las localidades vietnamitas.

Al compartir orientaciones para la futura colaboración, destacó prioridades como el desarrollo de recursos humanos, la promoción de inversiones y la posibilidad de abrir rutas aéreas directas entre Okayama y Vietnam.

El gobernador también elogió la diligencia y las contribuciones positivas de los trabajadores vietnamitas al desarrollo socioeconómico de su prefectura, afirmando que Okayama está dispuesta a acoger a más vietnamitas para trabajar en sus empresas en el futuro próximo./.