Canciller laosiano: Visita del secretario general To Lam tiene significado histórico

Vientiane (VNA) - El ministro laosiano de Relaciones Exteriores, Thongsavanh Phomvihane, afirmó que la próxima visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Laos tiene un significado histórico y una dimensión estratégica, y contribuirá a impulsar la integración integral de las relaciones bilaterales en todos los ámbitos.

Según la agenda, el líder partidista vietnamita encabezará una delegación nacional de alto nivel en una visita de Estado a la nación vecina el 5 de febrero, por invitación del secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente del país, Thongloun Sisoulith.

El ministro laosiano de Relaciones Exteriores, Thongsavanh Phomvihane (Foto: VNA)

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el canciller laosiano reiteró que se trata de la primera visita al exterior del secretario general To Lam desde la exitosa celebración del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.

La elección de Laos como el primer destino reviste un significado especial y pone de relieve el carácter singular de las relaciones bilaterales. Con anterioridad, el dirigente laosiano Thongloun Sisoulith también realizó una visita de Estado a Vietnam inmediatamente después del XII Congreso Nacional del Partido Popular Revolucionario de Laos.

Los intercambios de visitas entre los máximos dirigentes de ambos Partidos se producen en el contexto de la reciente elevación de las relaciones bilaterales al nivel de “gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica”, lo que constituye un nuevo hito de gran importancia en los vínculos entre Laos y Vietnam.

El mantenimiento del mecanismo tradicional de visitas tras los congresos partidistas reafirma el carácter excepcional y único de esta relación.

El ministro de Relaciones Exteriores de Laos subrayó que la relación especial entre ambos países tiene profundas raíces históricas, derivadas de la lucha revolucionaria compartida y de la estrecha vinculación entre sus Partidos.

Forjada a través de generaciones de sacrificio y solidaridad, esta relación constituye un valioso legado que las generaciones actuales y futuras tienen la responsabilidad de preservar y desarrollar. Las reuniones frecuentes entre los máximos dirigentes no solo refuerzan la confianza política, sino que también contribuyen a que las nuevas generaciones comprendan plenamente la importancia de estos vínculos.

En los últimos años, la cooperación política y en materia de defensa y seguridad ha continuado desempeñando un papel fundamental, orientando el desarrollo general de las relaciones bilaterales.

En el futuro, ambas partes deberán intensificar la cooperación en el ámbito del desarrollo socioeconómico, en consonancia con el potencial existente y el nuevo marco de relaciones. Sectores como el transporte, la energía, el comercio, la logística, el turismo y la educación han sido identificados como áreas prioritarias.

Actualmente, el comercio bilateral alcanza alrededor de 3 mil millones de dólares estadounidenses, una cifra que aún no refleja plenamente el potencial existente, por lo que ambos países aspiran a elevarla pronto a 5 mil millones de dólares o más.

El canciller Thongsavanh Phomvihane expresó su confianza en que la visita de Estado del secretario general To Lam se desarrollará con éxito, gracias al alto nivel de consenso y determinación de los líderes y las instituciones de ambos países para promover la cooperación y el desarrollo.

Asimismo, señaló que el año 2026 será un período clave para que Laos salga de la categoría de países menos adelantados, un proceso en el que el apoyo de Vietnam reviste una importancia significativa.

Finalmente, el ministro afirmó que, pese a la complejidad de la situación regional e internacional, Laos seguirá fortaleciendo su solidaridad y cooperación con Vietnam en beneficio de los pueblos de ambos países y del desarrollo nacional de cada uno.

Laos valoró especialmente el respaldo de Vietnam para facilitar su acceso al mar, así como el impulso a proyectos de infraestructura estratégica como la autopista Vientiane–Hanoi y la línea ferroviaria de conexión con los puertos marítimos, iniciativas que contribuirán a la apertura del Corredor Económico Este–Oeste y al desarrollo regional./.