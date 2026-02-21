Canciller de Vietnam se reúne con sus homólogos de Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Turquía

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, (derecha) se reúne con el viceprimer ministro y titular de Relaciones Exteriores de los EAU, el jeque Abdullah bin Zayed Al-Nahyan. (Foto: VNA)

En el marco de las actividades que acompañan a la delegación de alto nivel de Vietnam, encabezada por el secretario general del Partido Comunista, To Lam, para asistir a la reunión inaugural de la Junta de Paz sobre Gaza, celebrada en Washington del 18 al 20 de febrero, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, sostuvo encuentros bilaterales con sus homólogos de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Egipto y Turquía.



Durante la reunión con el viceprimer ministro y titular de Relaciones Exteriores de los EAU, el jeque Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, el canciller vietnamita destacó la implementación práctica de la Asociación Integral bilateral, particularmente el proyecto de desarrollo de un centro de datos a hiperescala en Ciudad Ho Chi Minh, anunciado a principios de este mes, con una inversión superior a los 1.000 millones de dólares entre el grupo G42 y un consorcio inversionista vietnamita.



El jefe de la diplomacia emiratí expresó su admiración por la historia de lucha de Vietnam y sus logros en desarrollo socioeconómico, reflejo de la resiliencia del pueblo vietnamita. Informó que los EAU han designado al ministro de Inversiones, Mohamed Hassan Al Suwaidi, como punto focal para impulsar las relaciones con Vietnam, una medida que el país árabe solo aplica con unas pocas naciones de gran potencial.



El jeque Zayed Al-Nahyan manifestó deseo de recibir más trabajadores vietnamitas en diversos sectores. Ambas partes acordaron continuar promoviendo la cooperación en economía, turismo, ciencia y tecnología, y coordinar regularmente en los esfuerzos de reconstrucción de la Franja de Gaza en el marco de la Junta de Paz.

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, (izquierda) se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty. (Foto: VNA)

En el encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, ambos cancilleres coincidieron en implementar eficazmente los resultados de la visita de Estado a Egipto del presidente Luong Cuong en agosto de 2025, así como los contenidos de la Asociación Integral bilateral. El objetivo concreto es duplicar el volumen comercial actual y promover la cooperación en sectores de fortaleza mutua como defensa-seguridad, agricultura, ciencia-tecnología, tecnologías de la información, inteligencia artificial y semiconductores.



El ministro egipcio expresó su deseo de realizar intercambios de delegaciones de alto nivel este mismo año y propuso convocar prontamente los mecanismos de cooperación existentes, como la Comisión Intergubernamental y las Consultas Políticas. Ambos ministros acordaron acelerar los estudios de prefactibilidad para iniciar pronto las negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) bilateral, así como promover el intercambio de delegaciones empresariales y conferencias virtuales de conexión empresarial. Sobre la situación en Medio Oriente, compartieron su preocupación por la protección de los derechos legítimos del pueblo palestino y acordaron coordinar acciones de apoyo humanitario para la población de Gaza.

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, (izquierda) se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan. (Foto: VNA)

Durante la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, Hoai Trung felicitó a Turquía por sus importantes logros en el desarrollo nacional, que la han convertido en un actor relevante en Medio Oriente y el mundo, y destacó las numerosas similitudes de intereses que facilitan la expansión de la cooperación bilateral.



El ministro turco subrayó la especial importancia que otorga al desarrollo de las relaciones con Vietnam, segundo socio comercial de Turquía en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y valoró el papel y las contribuciones del país indochinoen la resolución de conflictos regionales.



Ambas partes acordaron medidas concretas para mejorar la cooperación, como incrementar las visitas de alto nivel, elevar las relaciones a un nuevo marco, activar los mecanismos existentes como la Comisión Intergubernamental en 2026, impulsar la cooperación interpartidista, iniciar pronto las negociaciones de un tratado de libre comercio bilateral, fomentar la colaboración en defensa-seguridad e industria de defensa, conectar el transporte aéreo y marítimo, y reforzar la coordinación en foros internacionales.



Los ministros también compartieron puntos de vista sobre temas internacionales y regionales de interés común, acordando coordinar acciones en el marco de la Junta de Paz para implementar actividades de apoyo efectivas a la población de la Franja de Gaza./.

