Canadá apoya la recuperación de medios de vida sostenibles en Lao Cai

Lao Cai, Vietnam (VNA)- El ministro de Desarrollo Internacional de Canadá, Randeep Sarai, y su delegación sostuvieron hoy una reunión de trabajo con las autoridades de la provincia norteña vietnamita de Lao Cai.

El ministro de Desarrollo Internacional de Canadá, Randeep Sarai, intercambian con locales. (Foto: VNA)

Durante el encuentro, el secretario del Comité Provincial del Partido, Trinh Viet Hung, presentó el potencial de la localidad el desarrollo de la industria minera, el comercio fronterizo, la logística, el turismo ecocultural, y los resultados del desarrollo socioeconómico en 2025.



Actualmente, dijo, seis programas y proyectos financiados por el Gobierno de Canadá se implementan en Lao Cai, centrados en el desarrollo de medios de vida sostenibles, apoyo a pequeñas y medianas empresas, igualdad de género y adaptación al cambio climático.



Solicitó que Canadá continúe ofreciendo financiamiento preferencial para proyectos de prevención de desastres naturales, infraestructura vial, agricultura resiliente al clima, crecimiento verde, salud, educación y promoción de la inversión de empresas canadienses en la región.

Cabe destacar el proyecto “Recuperación de medios de vida sostenibles, con prioridad de género, para las provincias montañosas del norte afectadas por el tifón Yagi”, financiado por el Gobierno de Canadá a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con un presupuesto de 1,01 millones de dólares.



El proyecto mencionado ha apoyado a 6.874 hogares mediante vales de insumos agrícolas, con un desembolso total de alrededor de 80 millones de dólares. En la comuna de Yen Binh, 1.177 hogares recibieron asistencia por aproximadamente 134 mil dólares.



Por su parte, Randeep Sarai expresó su solidaridad con las dificultades que enfrenta la provincia debido a desastres naturales, y reafirmó que Canadá continuará acompañando, conectando socios y fortaleciendo la cooperación con Lao Cai para contribuir a la pronta estabilización de la vida de sus habitantes.



El mismo día, la delegación visitó la comuna de Yen Binh y la empresa de Producción y Exportación de Canela y Casia de Vietnam (VINASAMEX) en la comuna de Tran Yen, provincia de Lao Cai./.