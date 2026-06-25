Can Tho e India buscan ampliar cooperación en sectores clave

Can Tho, Vietnam (VNA) - La ciudad de Can Tho y la India aún disponen de mucho espacio para ampliar la cooperación bilateral, comentó Le Quang Tung, secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en esta urbe.

Le Quang Tung, secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en la ciudad de Can Tho, se reúne con el embajador de India en Hanoi, Tshering Wangchuk Sherpa. (Fuente: VNA)





Durante una sesión de trabajo con la delegación india encabezada por el embajador de Nueva Delhi en Hanoi, Tshering Wangchuk Sherpa, Quang Tung enfatizó que en los últimos tiempos, las relaciones de cooperación entre Can Tho y sus socios indios se han desarrollado de forma positiva, pero aún no están a la altura de las verdaderas potencialidades entre las partes.



Actualmente, la India es uno de los mercados turísticos internacionales emisores de más rápido crecimiento para Vietnam, mientras que Can Tho recibe a más de siete millones de turistas al año, lo que crea una base sólida para la conectividad bilateral, señaló.



Además, tras su fusión, Can Tho ha ampliado su espacio de desarrollo, reafirmando así su papel como centro neurálgico de la región del delta del río Mekong y como punto de conexión importante en la cadena económica regional, detalló.



Con un crecimiento del Producto Interno Bruto Regional de aproximadamente entre el 7,4% y el 7,6% en los primeros seis meses de 2026, junto con 123 proyectos de inversión extranjera directa que suman casi siete mil millones de dólares, la urbe reconoce que todavía existe un potencial significativo para atraer inversores internacionales, incluidas empresas indias, entre otros, precisó.



En lo que respecta a la educación y el intercambio popular, en la actualidad, se encuentran más de 500 estudiantes indios matriculados en instituciones educativas municipales, lo que se considera una base importante para que ambas partes amplíen la cooperación en términos de academia, ciencia y tecnología, evaluó.



Sobre esa base, Can Tho espera que la India fortalezca la conectividad empresarial y promueva el comercio y la inversión, expresó. La ciudad prioriza la cooperación en los ámbitos de la tecnología de la información, la transformación digital, la agricultura de alta tecnología, la industria de procesamiento, las energías renovables y la logística, remarcó.



También formuló votos porque ambas partes puedan ampliar la cooperación en materia de educación y formación, especialmente en los campos de la inteligencia artificial, la biotecnología, la atención sanitaria y la industria farmacéutica. Asimismo, el funcionario hizo hincapié en la importancia de impulsar el desarrollo turístico.



A la vez, Tshering Wangchuk Sherpa se comprometió a seguir actuando como puente de conexión para promover la cooperación bilateral en los ámbitos de la economía, el comercio, la ciencia y la tecnología, la innovación y los intercambios entre personas.



También trabajará por empujar a las partes pertinentes para que implementen rápidamente actividades como exposiciones comerciales de la India y la Semana del Cine indio en Can Tho, comunicó.



El diplomático consideró que las orientaciones de cooperación propuestas por ambas partes son muy viables y sustanciales. En particular, la ciencia y la tecnología, la economía y el comercio serán áreas clave para promover la colaboración en el futuro mediante programas específicos y prácticos, contribuyendo así a profundizar la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam e India, puntualizó./.