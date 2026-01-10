Campaña Quang Trung: Hue trabaja por completar construcción de viviendas antes del Tet

Hue, Vietnam (VNA)- Pese al frío y la lluvia a inicios de 2026, en la ciudad central de Hue los oficiales, soldados y residentes trabajan a toda prisa para completar, antes del Tet (Año Nuevo Lunar) las viviendas para las víctimas de las inundaciones del año pasado.

Los oficiales y soldados trabajan a toda prisa para completar las viviendas antes del Tet (Foto: VNA)

A finales de 2025, las tormentas y las inundaciones destruyeron completamente 5 viviendas y dañaron otras 9 en Hue, especialmente en la aldea de Khe Tre, donde 3 casas se derrumbaron y 7 resultaron dañadas.

Para mitigar estos daños, el Primer Ministro de Vietnam lanzó la Campaña Quang Trung, con el lema "Rápido - Audaz - Eficaz", con el fin de proporcionar nuevas casas para los residentes antes de las festividades del Tet.

Hoang Hai Minh, vicepresidente del Comité Popular municipal, afirmó que la ciudad considera esta tarea como una misión política urgente, no solo para construir viviendas, sino también para renovar la esperanza de la gente.

Tran Van Quang, vicepresidente del Comité Popular de la aldea Khe Tre, compartió que las obras fundamentales ya se han completado y se prevé que las casas se entreguen el 10 de enero, lo que permitirá a las familias estabilizar su vida. Además, los residentes recibirán plantas y animales para reiniciar la producción.

Para completar la tarea, las fuerzas militares, la policía y las organizaciones comunitarias han puesto todo su empeño en esta operación.