Campaña Quang Trung: Ejército de Vietnam en primera línea para reconstruir zonas damnificadas

Hanoi (VNA) – Ante los estragos causados por las inundaciones históricas en el mes de noviembre, el Ejército Popular de Vietnam ha desplegado una amplia ofensiva logística para cumplir con la Campaña Quang Trung, dedicada a la reconstrucción de viviendas afectadas.

Soldados ayudan a reconstruir viviendas. (Foto: VNA)

En las provincias del Centro y de la Altiplanicie Occidental, miles de soldados trabajan día y noche para levantar nuevamente las casas destruidas, con el objetivo ineludible de garantizar un techo a cada damnificado antes del Año Nuevo Lunar (Tet).

En el terreno, especialmente en la comuna de Hoa Thinh (provincia de Dak Lak), los soldados de la División 315, adscrita a la 5.ª Región Militar, operan en condiciones extremas. Desafiando las lluvias persistentes y los terrenos enlodados que dificultan las cimentaciones, las unidades de ingenieros militares aplican una férrea disciplina resumida en la consigna: “La lluvia no detiene el esfuerzo, el trabajo no se interrumpe”.

Los materiales de construcción como piedra, cemento y arena, suelen transportarse a lo largo de varios kilómetros. Para optimizar la productividad, los efectivos se dividen en equipos que se relevan de manera continua, trabajando de día y de noche bajo refugios improvisados para cumplir los plazos.

Esta movilización es percibida como un salvavidas vital por las poblaciones locales, como la familia de Pham Van Khanh, de 79 años, cuyas cuatro viviendas fueron arrasadas por las aguas. La rápida reconstrucción de estructuras resistentes a las inundaciones por parte de los militares encarna un apoyo moral y material indispensable en medio de la devastación.

La operación, activada inmediatamente tras la directiva del Primer Ministro que exigía una reconstrucción “relámpago”, vio a la 5.ª Región Militar movilizar inicialmente 80 equipos especializados de construcción.

Además de las fuerzas desplegadas sobre el terreno, el Comando Militar de la ciudad de Da Nang envió como refuerzo a cerca de 500 oficiales y soldados a la provincia de Dak Lak para acelerar la reparación y reconstrucción de 275 viviendas dañadas o destruidas, priorizando a las familias beneficiarias de políticas sociales.

El Comando Militar de la ciudad de Da Nang también impartió nuevas instrucciones a las unidades: no dejar a ningún habitante sin techo ante la proximidad del Tet, bajo el lema “Llegar lo antes posible junto a la gente – Reconstruir las casas lo antes posible – Garantizar un Tet pleno para el pueblo”.

Ante la magnitud de los daños, superior a las estimaciones iniciales, los planes se ajustaron en tiempo real. A solicitud de las autoridades locales, las unidades militares ampliaron su acción para asumir la reconstrucción integral de 213 viviendas adicionales en las provincias de Gia Lai, Dak Lak y Khanh Hoa.

Según el general de brigada Tran Thanh Hai, subcomandante de la 5.ª Región Militar, esta campaña se basa en una estrecha coordinación con los comités del Partido y las administraciones locales para identificar las necesidades específicas de cada hogar y resolver los obstáculos técnicos. Esta carrera contra el tiempo busca asegurar que las víctimas de las inundaciones puedan celebrar el Tet en hogares seguros./.